Гриценко домовився про зустріч із Зеленським



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Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко Фото: Главком

Гриценко розповів, чи може приєднатися до команди Зеленського

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко розповів, що визначиться чи підтримувати Володимира Зеленського лише після зустрічі із шоуменом.

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

«Не можу зараз сказати. Зможу після зустрічі з ним очі-в-очі. Це, по факту, людина, яка отримала шанс стати главою держави. І питання країни, народу – це зараз питання №1. І для нас, і для зарубіжних партнерів, які зараз трохи так очі порозкривали. Має бути якась ясність», - пояснив Гриценко.

За його словами, Гриценку треба спочатку «відчути цю людину».

«Я бачив його як професіонала своєї справи. Так, мені щось подобається, щось не подобається, але загалом оцінка позитивна. Але зараз у нього зовсім інша іпостась. У цій ситуації люди, які будуть на ключових напрямках і постах, надзвичайно важливі», - наголосив він.

Гриценко зазначив, що хотів би почути імена людей на топ-посадах і що вони будуть робити.

«Тоді я зможу для себе прийняти свідоме рішення, що робити щодо своєї підтримки чи непідтримки, публічно чи не публічно. Якби це була людина, яку я б знав… Наприклад, Тимошенко я знаю, Порошенка знаю, Смешка знаю, Бойка знаю, Вілкула, Ляшка. Мені не треба з ними зустрічатися, щоб визначити свою позицію. А тут треба», - сказав Гриценко.

Він запевнив, що вже домовився про зустріч із Зеленським.

«Можу лише сказати, що ми домовилися, що зустрінемося. Яким буде результат зустрічі і що з цього вийде чи не вийде у публічну площину, за етикою, погоджують дві сторони. Тому як би ви мене не затискали, я більше вам нічого не скажу», - підсумував Гриценко.

Як відомо, Гриценка у першому турі підтримало 6,91% виборців (1 306 411 виборців)

До слова, експерт з діджитал-комунікацій, керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський в інтерв’ю «Главкому» заявив, що пдна з найбільших помилок, якої припустився Анатолій Гриценко, – це найслабша інтернет-кампанія серед топових кандидатів.