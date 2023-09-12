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Путін переселяє до Петербурга свою австрійську подругу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Путін переселяє до Петербурга свою австрійську подругу
Цього літа ексміністр жила в Рязанській області, куди вона приїхала після Петербурзького міжнародного економічного форуму
фото з відкритих джерел

Переїзд Карін Кнайсль пояснила необхідністю працювати в центрі GORKI, яким вона керує

Ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль, з якою Володимир Путін танцював на весіллі, переїде жити до Санкт-Петербурга для роботи в центрі GORKI (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), яким вона керує. Про це інформують росЗМІ.

«Я була співзасновником центру GORKI і керую ним. Оскільки там дуже багато роботи і він вимагає багато уваги, я не можу займатися цим мимохідь, я вирішила для цієї роботи переїхати до Санкт-Петербурга», – сказала Кнайсль ТАРС на полях Східного економічного форуму ( ВЕФ).

Вона додала, що Санкт-Петербурзький державний університет надає їй велику допомогу з документами, необхідні для дослідницької роботи.

«Центр займається зокрема питаннями енергетики, міграції та новими альянсами – питання, в яких я добре розуміюся, які торкаються зокрема арабського, ісламського світу, з яким я знайома», – зазначила ексглава МЗС Австрії.

Карін Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 до 2019 року. Цю посаду вона зайняла  за квотою ультраправої Австрійської партії свободи, яка у 2016 році уклала з «Єдиною Росією» угоду про взаємодію та співпрацю. У 2018 році колишній міністр привернула увагу ЗМІ тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним. 2020 року Кнайсль стала членом ради директорів «Роснефти» і обіймала цю посаду до травня 2022 року, коли подала заяву про відставку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше стало відомо, що колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка виїхала з країни через погрози та звинувачення у зв'язках з Росією, зняла будинок у російській глибинці. Австрійська посадовиця мешкає у селі Петрушово у Рязанській області. Журналісти газети зустрілися з Кнайсль на місцевому святі «Маківка літа». Колишня міністр розповіла їм, що винайняти житло в Петрушовому їй допомогли знайомі. 

У липні 2022 року Кнайсль повідомила журналісту The Washington Post, що залишила Австрію через погрози. Якийсь час після цього вона жила у Лівані. У червні 2023 року вона заявила, що всерйоз розглядає можливість переїзду до Росії. Минулого року Карін Кнайсль почала фігурувати як автор кількох публікацій у газеті «Ведомости», там вона представлена ​​як доктор права. В одній зі статей, опублікованій у жовтні 2022 року, вона розмірковує про те, що у Німеччині неможливо буде відродити виробництво без доступної сировини з Росії. В інших своїх коментарях та інтерв'ю вона критично висловлювалася про європейську політику. У 2023 році Карін Кнайсль виступала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та форумі «Росія – Африка». В обох заходах брав участь Володимир Путін. Втім, австрійська дипломатка каже, що бачила Путіна особисто у 2019 році.

Раніше ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль на полях Східного економічного форуму заявила, що поведінка Австрії щодо взаємодії з Росією, у тому числі щодо постачання енергоресурсів, є шизофренічною. 

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Нехаммер 5 вересня висловив думку, що купувати російський газ «неприємно  моральної точки зору», але це потрібно для забезпечення енергобезпеки країни.

Також Кнайсль нагадала, що політики та громадська думка Австрії «не втомлюються засуджувати» тих, хто взаємодіє з російськими підприємствами, при цьому енергетичний концерн OMV має довгостроковий контракт із «Газпромом» на постачання газу.

Теги: погрози університет будинок Африка житло партії путін міністр росія

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