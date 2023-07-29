Вибори вже восени? Спікер Стефанчук зробив неоднозначну заяву

Голова парламенту прогнозує зміни до закону про вибори

Проведення виборів під час дії воєнного стану не заборонено Конституцією. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

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«Такої заборони (на проведення виборів під час воєнного стану – «Главком») в Конституції немає. Ця заборона міститься в законі України «Про правовий режим воєнного стану». І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає», – запевнив спікер парламенту.

При цьому він підкреслив, що необхідно дотримуватися балансу.

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«З одного боку – так, парламент має продовжувати свою роботу, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Ми входимо в бюджетний процес і це дуже важливі речі. З іншого боку, ми маємо розуміти, що не має бути застою тієї демократії, яка є в суспільстві. І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це», – сказав Стефанчук.

На його думку, це питання дискусійне і потребує ухвалення важливих рішень. Із одного боку, потрібно забезпечити стабільність у державі, щоб не допустити розколу під час війни, але, з іншого боку, дотримуватися демократії, за яку бореться Україна, вважає посадовець.

На запитання, чи підтримає Стефанчук зміни до закону про вибори, він відповів: «Давайте подивимося, як це питання вирішуватиметься. Але я думаю, що найближчим часом воно буде актуалізовано».

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.