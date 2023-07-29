Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вибори вже восени? Спікер Стефанчук зробив неоднозначну заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вибори вже восени? Спікер Стефанчук зробив неоднозначну заяву
Руслан Стефанчук
фото: Верховна рада України

Голова парламенту прогнозує зміни до закону про вибори

Проведення виборів під час дії воєнного стану не заборонено Конституцією. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

«Такої заборони (на проведення виборів під час воєнного стану – «Главком») в Конституції немає. Ця заборона міститься в законі України «Про правовий режим воєнного стану». І тому конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає», – запевнив спікер парламенту.

При цьому він підкреслив, що необхідно дотримуватися балансу.

«З одного боку – так, парламент має продовжувати свою роботу, має ухвалювати необхідні законодавчі акти. Ми входимо в бюджетний процес і це дуже важливі речі. З іншого боку, ми маємо розуміти, що не має бути застою тієї демократії, яка є в суспільстві. І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це», – сказав Стефанчук.

На його думку, це питання дискусійне і потребує ухвалення важливих рішень. Із одного боку, потрібно забезпечити стабільність у державі, щоб не допустити розколу під час війни, але, з іншого боку, дотримуватися демократії, за яку бореться Україна, вважає посадовець.

На запитання, чи підтримає Стефанчук зміни до закону про вибори, він відповів: «Давайте подивимося, як це питання вирішуватиметься. Але я думаю, що найближчим часом воно буде актуалізовано».

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні будуть проводитися лише після закінчення воєнного стану. Він назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.

Читайте також: 

Теги: Руслан Стефанчук вибори воєнний стан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін
Вибори в Росії: ISW вказав на страхи Кремля
Сьогодні, 05:43
Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні
Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні
27 липня, 13:52
Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
26 липня, 19:57

Політика

Вибори вже восени? Спікер Стефанчук зробив неоднозначну заяву
Вибори вже восени? Спікер Стефанчук зробив неоднозначну заяву
Деокупація Криму: Буданов дав обнадійливий прогноз
Деокупація Криму: Буданов дав обнадійливий прогноз
Заступниця міністра культури Григоренко написала заяву про звільнення
Заступниця міністра культури Григоренко написала заяву про звільнення
«Готуємо вагомі рішення для України». Звернення Зеленського
«Готуємо вагомі рішення для України». Звернення Зеленського
Зеленський зустрівся з прем'єром-міністром Катару (фото)
Зеленський зустрівся з прем'єром-міністром Катару (фото)
Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінкульту
Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінкульту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
9774
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта
8229
Микола Горбачьов: Десяток F-16 – один із варіантів вирішення проблеми із зерновим коридором
7124
Поліція Києва отримала нового очільника
5983
Росіяни влучили в багатоповерхівку в Дніпрі (відео)
4796
«Суверенітет практично втрачено»: Орбан зробив нову ворожу заяву про Україну

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Сьогодні, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
Вчора, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
Вчора, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту