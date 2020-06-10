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    Думки вголос

    Зеленський щиро вірить, що Порошенко є його головною проблемою

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Зеленський щиро вірить, що Порошенко є його головною проблемою

    Бажання Офісу президента визначити «абсолютне зло» засмокче Зе і його команду в політичну яму, так само, як засмоктало Януковича

    У мене у одного відчуття, що Зеленського щодня конкретні люди з його найближчого оточення спеціально «прокачують», що найбільший його головний біль - це Порошенко? І він в це щиро вірить. Вірить, що все, що відбувається в країні - бездіяльність влади (центральної і в областях) в силу відсутності досвіду і компетенції, крах митних і податкових надходжень (знову ж таки через тотальну некомпетентність призначених керівників), помилки на міжнародному напрямку, неможливість виконання своїх же передвиборчих обіцянок - все це... Порошенко. Сам чув від декого з Зе-команди про «хижого і підступного колишнього, який досі управляє усім». При зеленій монобільшості, при ручному і залежному від ОП Кабміні, при відданій обласній вертикалі, при ручних ГПУ, ДБР і «антипорошенківському» Авакові.

    В ОП, схоже, не розуміють, що бажання зробити з колишнього президента «цапа-відбувайла» лише підніме його рейтинг у середовищі тих, хто починає рахувати, що було в їх гаманці рік тому, і що є зараз. Хто починає проводити аналіз зробленого зеленою командою за рік. Хто почав переосмислювати обіцянки і корелювати їх з виконаним. І навіть попри те, що до минулої влади були теж справедливі претензії, все пізнається в порівняннях.

    Бажання Офісу президента визначити «абсолютне зло» засмокче Зе і його команду в політичну яму, так само, як засмоктало у свій час Януковича, коли йому нашіптували, що найбільша проблема його - це Юлія Тимошенко. В певний момент ця гра так захопила Віктора Федоровича, що він просто втратив відчуття реальності. І... повернув Юлії Володимирівні нове політичне життя.

    Так буде і цього разу.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Юлія Тимошенко Віктор Янукович Володимир Зеленський
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