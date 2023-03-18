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Великий бізнес Італії допоможе відбудовувати Україну після війни – заява компаній

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Великий бізнес Італії допоможе відбудовувати Україну після війни – заява компаній
Конференція «Рятуємо життя» зібрала 185 представників великого бізнесу з Італії, Німеччини, Австрії, Болгарії, Польщі, Чехії, Бельгії та України
фото: Метінвест

Свою готовність допомогти з післявоєнною відбудовою України висловили представники транспортної та енергетичної галузей Італії

Великі металургійні, енергетичні, транспортні компанії та організації підприємців Італії готові допомогти Україні відбудовувати зруйновану інфраструктуру, житло і промисловість після закінчення війни Росії проти України. Такий намір висловили керівники італійського бізнесу під час панельної дискусії щодо майбутнього України та внеску Італії у відбудову країни, що відбулася у Мілані.

Дискусія відбулася на благодійному вечорі на підтримку постраждалих на війні українців, який організувала гуманітарна ініціатива Групи Метінвест «Рятуємо життя». На ній генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков подякував італійським бізнесменам за підтримку й закликав долучитися до відбудови України.

«Я був би радий бачити вас серед тих технологій і ноу-хау, які стануть частиною відновлення України, а Метінвест буде вашим партнером у цьому завданні», - зауважив він.

Свою готовність допомогти з післявоєнною відбудовою України висловили представники транспортної та енергетичної галузей Італії.

«Не лише ми в судноплавному бізнесі, але й усі інші підприємці Італії будуть готові допомогти відновити Україну після війни. Це наш обов'язок – зробити свій внесок у відбудову України», – запевнив президент транспортної компанії Fratelli Cosulich Аугусто Косуліч.

В свою чергу керівник бізнес-підрозділу генерації і трейдингу A2A Group Лоренцо Джуссані акцентував, що відновлення України відбуватиметься через розвиток енергетики й подальшу інтеграцію в енергетичний ринок ЄС. «Ми добре знаємо, що європейський ринок буде інвестувати багато грошей в енергетику. І Україна матиме великі можливості в цій галузі. Європейські країни, зокрема Італія, можуть нас підтримати в цьому», – додав він.

Президент Confindustria Карло Бономі підкреслив, що майбутнє починається з відбудови, і італійський внесок може бути вирішальним на таких ринках, як ринок сталі. Зокрема, Confindustria домовилася про створення умов для відновлення зруйнованої війною інфраструктури, залучення інвестицій та зміцнення промислової співпраці між країнами.

Наразі конфедерація працює з урядом, щоб визначити пріоритетні інструменти для спільної роботи, починаючи зі сталеливарної галузі, завершуючи секторами промислового партнерства: логістики, технологій та аерокосмічної галузі.

Як відомомо, гуманітарна ініціатива «Рятуємо життя» організувала у Мілані благодійний вечір, на якому підвели підсумки роботи за рік та провели аукціон. На ньому вдалося зібрати 300 тисяч євро: їх направлять на протезування та реабілітацію постраждалих на війні українців.

Теги: бізнес Італія ринок промисловість житло Україна президент аукціон

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