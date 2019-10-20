«Відвали від нафти и газу – це моє». Колишній соратник Тимошенко розказав, чого Ющенко вимагав від неї у 2005-му



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Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко Фото УНІАН

Бродський вважає часи Ющенка – епохою втрачених можливостей

До влади приходили і люди олігархів, і просто люди від влади. Вони приходили до влади й починали призначати своїх друзів, однокласників, близьких і далеких родичів на ключові посади. Навіщо? Ось навіщо підприємства з грішми й потоки вони завжди віддають тільки своїм близьким? А щоб не боятися, що їх здадуть. Вони – в долі. Вони завжди приводять собі подільників. І я сьогодні дивлюся на те, що відбувається, й здригаюся. Щось мені все це починає нагадувати.

Про це розповів український політик і бізнесмен Михайло Бродський в інтерв’ю DT.UA.

Ми не згадали заслуг Ющенка після Помаранчевої революції.

«Я в неї повірив», – відповів Бродський.

– Усі повірили.

«Ющенко – це період втрачених можливостей. Він усіх зрадив. Я пам’ятаю цю розмову, як зараз. Я був радником Тимошенко, і вона поїхала на розбірки польотів до Ющенка. Ми залишилися з Турчиновим у нього в кабінеті голови СБУ чекати її. Вона приїздить через три години з великими такими очима й каже: «Він вимагає, щоб я відвалила від нафти та газу». І що? «Він мене ображав, показував на своє обличчя і кричав, що він уже заплатив за те, що сюди потрапив. «Відвали від нафти й газу, – це моє». Я був у шоці… І відтоді з тією людиною жодного разу не привітався», – прокоментував політик.

– А з Тимошенко продовжували вітатися?

«Не вітаюся і з Тимошенко теж. Вона – така сама. І її роль у період президентства Ющенка теж була вагомою. Вона як прем’єр у 2009 році підписала страшний контракт із росіянами», – зауважив Бродський.

Нагадаємо, Бродський розповів про судову реформу і пояснив, чому українці приречені.

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