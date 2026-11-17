Мер розповів, що ще наприкінці 2022 року Харків почав змінювати систему енергозабезпечення після російських ударів по енергетичних об’єктах

Харків готується до тривалих відключень електроенергії та можливих перебоїв із теплом і водою взимку. Місто вже має досвід відновлення теплопостачання після масованих обстрілів, а нині відпрацьовує алгоритми дій на випадок серйозних пошкоджень інфраструктури. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як розповів міський голова, після масованих російських обстрілів місту вже доводилося фактично заново запускати систему теплопостачання. Міська влада, за словами Терехова, домовляється з енергетиками про коригування графіків відключень. Йдеться передусім про будинки, у яких поки немає опалення: там хочуть забезпечити якомога довше електропостачання.

Крім того, місто створює резервні можливості для роботи критичної інфраструктури, забезпечує аварійні служби необхідним обладнанням і матеріалами. У Харкові працюють пункти незламності, а також міський та районні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Окремо Терехов згадав про підготовку до пошкоджень теплових мереж. Місто має алгоритми дій, які повинні допомогти не допустити замерзання мереж і ще масштабніших наслідків.

«Для мене головний показник готовності міста до зими – щоб працювали лікарні, люди мали доступ до води, тепла, зв’язку та могли отримати необхідну допомогу», – наголосив міський голова.

Мер розповів, що ще наприкінці 2022 року Харків почав змінювати систему енергозабезпечення після російських ударів по енергетичних об’єктах. За словами Терехова, тоді стало зрозуміло, що місто не може чекати завершення війни, щоб розпочати модернізацію.

Так з’явилася концепція енергетичних островів – локальних систем, які дають змогу забезпечувати електроенергією та теплом критично важливі об’єкти й зменшувати їхню залежність від централізованого постачання. У місті встановлюють когенераційні установки, які одночасно виробляють електроенергію і тепло, будують блочно-модульні котельні та розвивають резервні джерела живлення.

Водночас повної енергетичної автономності Харкова поки досягти неможливо. «Звичайно, сьогодні ми ще не можемо забезпечити повну енергетичну автономність усього Харкова. Це величезне місто зі складною інфраструктурою. Але ми поступово зменшуємо залежність від великих централізованих об’єктів», – пояснив Терехов. За його словами, головна перевага такої системи полягає в тому, що пошкодження одного об’єкта не повинно автоматично призводити до зупинки всіх інших.

Варто зазначити, що цієї зими Харків входить у опалювальний сезон із серйозними пошкодженнями теплової інфраструктури внаслідок російських ударів. ТЕЦ-5 фактично зруйнована, ТЕЦ-3 зазнала суттєвих пошкоджень, тому частина міста досі залишається без опалення. Водночас Харків продовжує забезпечувати безкоштовний проїзд у громадському транспорті та планує встановити різдвяну ілюмінацію за кошти спонсорів.