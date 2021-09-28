Вітренко посилює позиції в «Нафтогазі». Уряд звільнив кадри Коболєва

Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко подякував звільненим членам наглядової ради за конструктивну роботу в інтересах національної компанії у складних умовах

Кабмін припинив повноваження трьох членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України»

Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження представників держави у складі наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Наталії Бойко, Юлії Ковалів та Юлії Свириденко. Відповідну інформацію сьогодні підтвердили у «Нафтогазі».

Зазначається, що до цього наглядова рада «Нафтогазу» вирішила припинити повноваження незалежних членів Клер Споттісвуд, Людо Ван дер Хейдена та Бруно Лескуа за їхнім власним бажанням. Це, відповідно до Статуту Компанії, зробило наглядову раду неповноважною, тобто такою, що не може ухвалювати рішення.

«Аби НАК не залишився без повноважного органу управління напередодні опалювального сезону, і щоб у відповідності до законодавства уряд міг виконувати функції наглядової ради компанії до обрання її нового складу, потрібно було припинити повноваження представників держави, що уряд і зробив», – пояснили у пресслужбі.

Також голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко подякував звільненим членам наглядової ради, яких призначили ще за часів попередника Вітренка Андрія Коболєва, «за конструктивну роботу в інтересах національної компанії у складних умовах».

«Нафтогаз» вітає рішення Уряду та розраховує, що вже до грудня буде обрано нових незалежних членів наглядової ради на відкритому конкурсі», – резюмували у пресслужбі.

Напередодні стало відомо, що уряд призначив нове правління «Нафтогазу».

Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко написав листа на адресу прем'єра Дениса Шмигаля і попросив Кабінет Міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії, яка виявилася недієздатною після звільнення трьох незалежних членів.

На початку вересня три члени наглядової ради «Нафтогазу» пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

Згодом США розкритикували звільнення членів наглядової ради «Нафтогазу».