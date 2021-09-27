30 грн за куб газу. Експерт Асоціації міст України пояснив, як цього року грітимуться школи, лікарні та садочки

Ярослав Рабошук не виключає, що через нестачу коштів для опалення садочків і шкіл місцева влада буде змушена відправити дітей на карантин

Ціна газу на Українській енергетичній біржі сягнула європейського рівня. Які цінові можливості у бюджетних організацій для закупівлі палива, пояснює Ярослав Рабошук

Бюджетні організації вимушені на тендерних умовах закуповувати газ через систему ProZorro, а там ціна вже сягнула 30 грн за кубометр. Про це в інтерв’ю «Главкому» нагадує директор аналітичного центру Асоціації міст України Ярослав Рабошук.

«Ми говоримо про закупівлі газу міськими органами влади для опалення бюджетних установ – дитячих садочків, шкіл, лікарень. Там вільна ринкова ціна – сьогодні вона перевищила 30 грн за кубічний метр. У договорах, які «Нафтогаз» пропонує підписати з бюджетними організаціями, компанія не фіксує ціну, пояснюючи, що ціна залежатиме від ситуації на ринку. Якщо завтра в Європі ціна буде 22 грн за кубометр, тоді такою ж буде й ціна для бюджетних організацій – теж 22 грн. Якщо ж ціна на європейських біржах впаде до 5 грн за кубометр, тоді за такою ж ціною купуватимуть газ бюджетні організації», – пояснює ситуацію експерт.

Рабошук також нагадує, що бюджетні установи можуть обрати будь-якого продавця, але найбільшим є НАК «Нафтогаз України». Ця компанія анонсувала ціну газу 7,42 грн за кубометр, але за такою ціною газ можуть купити лише підприємства теплокомуненерго для опалення багатоквартирних житлових будинків.

Всі інші установи змушені купувати газ через систему ProZorro, наголосив експерт.

«Розпорядники бюджетних коштів кажуть: ми виходимо на ProZorro – подаємо пропозицію, що нам потрібен такий-то товар і вказуємо ту ціну, яку ми можемо запропонувати. Продавці погоджуються або пропонують меншу ціну. Але на сьогодні ніхто меншу ціну не запропонував. Зрозуміло, що територіальні громади, коли формували у вересні минулого року свої місцеві бюджети на 2021 рік, не могли навіть подумати, що ціна газу перевищить 30 грн. Тому в бюджети закладалася ціна 6 чи 7 грн за кубометр. Але у вересні починаємо здійснювати закупівлі, а кошти в потрібних тепер обсягах не передбачені в бюджеті», – сказав він.

Опалення дитсадочків, шкіл та лікарень залежить від того, чи мають місцеві бюджети кошти на оплату газу за нинішніми цінами, підкреслив Рабошук.

«Місцеві органи влади або безпосередньо самі закуповують газ, або передають відповідні суми переліченим установам. Але все залежить від спроможності конкретного місцевого бюджету – чи є в нього такі кошти, чи немає. Щоб у нього такі кошти були, то він змушений їх взяти з якихось інших видатків – наприклад, не заплатити премію вчителям або не закупити медикаменти в лікарню. І пояснюють це тим, що потрібно опалювати лікарню, тому доведеться на чомусь економити, щоб закупити газ. Не виключено, що з настанням опалювального сезону відправлять дітей на карантин, скажуть, що сидіть вдома, поки зима, дома ж тепліше», – підсумував експерт.

До слова, колишній головний виконавчий директор «Нафтогазу Україна» Отто Ватерландер заявив, що собівартість видобутку українського газу становить близько 1 грн за кубометр. А продає його «Нафтогаз» домогосподарствам та підприємствам теплокомуненерго по 7 грн за кубометр газу.

У відповідь нинішній голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що компанія витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від його реалізації. При цьому різниця між собівартістю видобутого газу та доходами від його реалізації традиційно покривалася за рахунок насамперед надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.

Тим часом міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що регіони на понад 90% технічно готові до старту опалювального сезону, протягом якого тарифи для населення не повинні підніматися.