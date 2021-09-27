Тариф на газ із 1 жовтня. Постачальники оголошують ціни

Фіксована ціна «блакитного палива» коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр

Загалом більшість компаній встановила ціни на газ до 9 грн за кубометр

Газопостачальні компанії опублікували жовтневі цінники на «блакитне паливо» для побутових споживачів (населення). Річні базові ціни на газ залишаються стабільними та значно вигіднішими за місячні тарифні плани п’ятий місяць поспіль, пише «Газправда».

Як і раніше, залежно від компанії, річна, фіксована ціна «блакитного палива» коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евода Трейд «КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр), а також газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

Найвищі ж цінники на газ – 13,5 грн за куб – встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Ціни на газ станом на 27 вересня. Дані: «Газправда»

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Ціни на газ: базова річна пропозиція. Дані: «Газправда»

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Її постачальники можуть змінювати лише в бік зниження. І саме на фіксовані ціни споживачів перевели автоматично.

Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні. Зокрема, сезонні тарифні плани передбачають рівномірну оплату, тобто можливість сплачувати за паливо рівними частинами щомісяця. Вартість кубометра газу при цьому обіцяють однакову до самого кінця опалювального сезону.

Зазначимо, високі ціни на газ для бюджетних установ та кабальні умови, які виставляє «Нафтогаз» виробникам тепла для населення, ставлять під загрозу вчасний початок опалювального сезону.

Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня. Ціни на газ у Європі піднялись до рекордних значень.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв’ю «Главкому», що попри захмарні ціни на газ на європейських біржах, українцям не варто очікувати підвищення тарифів. З його слів, у команди президента України є абсолютно чітка та контрольована програма в цьому напрямку.

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