Віцепремʼєрка – міністерка культури Бережна отримала нову заступницю: досьє

Нова заступниця міністра в Мінкульті з родини відомих українських літераторів

Новою заступницею міністерки культури та віцепремʼєрки Тетяни Бережної стала журналістка й культурна менеджерка Богдана Лаюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне повідомлення про призначення.

За словами міністерки культури, Лаюк відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері книговидання, читання та розвитку української літератури за кордоном. Крім того, вона куруватиме мовну політику – зокрема оновлення українських шрифтів, впровадження уніфікованої правничої термінології в законодавстві та роботу над оновленим перекладом Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

До призначення Лаюк працювала у журналістиці та сфері культури, зокрема в Українському інституті книги, де відповідала за напрям перекладної літератури. Працювала редакторкою The Ukrainians Media.

У 2020 році журналістка координувала запуск першої державної програми підтримки перекладів української літератури іноземними мовами. Також Лаюк є співавторкою відеоподкасту про культуру й деколонізацію «Наразі без назви», який у 2022 році визнали найкращим культурним подкастом.

Лаюк – у шлюбі з письменником і документалістом Мирославом Лаюком.

Згідно з декларацією Лаюк за 2024 рік, подружжя орендує квартиру площею 78 кв.м у Києві. Також новопризначена заступниця має частку квартири у Львові.

За минулий рік Лаюк отримала дохід від підприємницької діяльності у 746 тис. грн. Чоловік новопризначеної чиновниці Мирослав Лаюк заробив 151 тис. грн у Києво-Могилянській академії. Також письменник задекларував 275 тис. грн доходу від підприємницької діяльності. Іще Лаюк вказав 102 тис. грн роялті від видавництва Ukraїner, ймовірно, за книгу «Бахмут». Крім цього, він вказав роялті від видавництва «Старий Лев» на суму 7,4 тис. грн.

Богдана Лаюк має 5 тис. євро готівкою. Її чоловік заощадив удвічі більше – 10 тис. євро.

Додамо, Богдана Лаюк народилася у 1995 році в сім’ї українських літераторів- поета Віктора Неборака та поетеси й журналістки Ярини Сенчишин. Нова заступниця міністерки культури виросла у Львові, у 2016 році переїхала до Києва, а в 2018-му здобула ступінь магістра права в НаУКМА.

Раніше «Главком» писав, що нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону.