Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Аби Путін задумався». Зеленський назвав особу, з якою треба вчинити, як з Мадуро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Аби Путін задумався». Зеленський назвав особу, з якою треба вчинити, як з Мадуро
Глава держави запропонував США арештувати Рамзана Кадирова
фото з відкритих джерел

Президент переконаний, що США мають відповідні інструменти тиску на Росію

США можуть вчинити з очільником Чечні Рамзаном Кадировим, як у з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро. Такий вчинок змусить очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на мир з Україною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Президент України зазначив, що Вашингтон має тиснути на Москву, оскільки у них є відповідні інструменти. Як приклад, глава держави навів американську операцію у Венесуелі.

«І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне – щоб Україна була для них пріоритетом. Знайти інструменти тиснути на Росію. Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так? Провели операцію. Провели? Провели. Результат всі бачать, весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, – з Кадировим. З цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це, і задумається», – каже він.

Зеленський зазначив, що хоче, аби війна була завершена дипломатичним шляхом. За його словами, партнери повинні продуктивніше працювати над мирною угодою з російською стороною.

«Ми для цього робимо абсолютно все. Паралельно ми повинні бути сильними. Що нам потрібно, якщо мирної угоди немає або поки її немає? Партнери все знають. Вони повинні рухатись швидше. Немов війна не у нас, а у них. Вони це повинні відчувати. Вони все це знають. ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба – всі прекрасно все це розуміють», – підсумував очільник України.

Як відомо, 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

До слова, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Венесуела Рамзан Кадиров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов очолить Офіс президента
Буданов очолить Офіс президент: чому це сильний крок Зеленського
2 сiчня, 19:10
Захоплення Мадуро є наочним і тривожним прикладом
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
4 сiчня, 21:07
Запорізька атомна електростанція перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 2025, 20:35
МЗС Китаю заявило, що Пекін виступає проти «одностороннього цькування»
Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа
18 грудня, 2025, 06:39
Перша зустріч Зеленського та Навроцького
Зеленський вперше зустрівся з Навроцьким у Варшаві
19 грудня, 2025, 11:19
Президент зазначив, що перш ніж укладати мирну угоду потрібно отримати схвалення громадян України
Коли Зеленський погодиться винести мирний план на референдум? Axios назвав умову
26 грудня, 2025, 20:11
Президент навів статистику ударів, яких Росія завдала по Україні
Зеленський окреслив дипломатичний план перед Новим роком
28 грудня, 2025, 14:04
Впсиль Малюк керував відомством з липня 2022 року
Голова СБУ Василь Малюк подав у відставку
5 сiчня, 13:36
Активи очільника Венесуели буде заморожено протягом чотирьох років
Швейцарія заморозила активи Мадуро
5 сiчня, 16:37

Політика

Маринович звернувся до українців, які втомилися від війни
Маринович звернувся до українців, які втомилися від війни
«Аби Путін задумався». Зеленський назвав особу, з якою треба вчинити, як з Мадуро
«Аби Путін задумався». Зеленський назвав особу, з якою треба вчинити, як з Мадуро
Глава держави про переговори: РФ крутить носом, але наші партнери можуть його відкрутити
Глава держави про переговори: РФ крутить носом, але наші партнери можуть його відкрутити
Посилення ППО. Зеленський висловив особливу подяку одній з європейських країн
Посилення ППО. Зеленський висловив особливу подяку одній з європейських країн
Чим займатиметься Дмитро Кулеба? Президент приховав інформацію про майбутню посаду ексміністра
Чим займатиметься Дмитро Кулеба? Президент приховав інформацію про майбутню посаду ексміністра
Зеленський пояснив, чи впливатиме новий керівник Банкової на інформаційну політику
Зеленський пояснив, чи впливатиме новий керівник Банкової на інформаційну політику

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua