«Аби Путін задумався». Зеленський назвав особу, з якою треба вчинити, як з Мадуро

Президент переконаний, що США мають відповідні інструменти тиску на Росію

США можуть вчинити з очільником Чечні Рамзаном Кадировим, як у з венесуельським диктатором Ніколасом Мадуро. Такий вчинок змусить очільника Кремля Володимира Путіна погодитися на мир з Україною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Президент України зазначив, що Вашингтон має тиснути на Москву, оскільки у них є відповідні інструменти. Як приклад, глава держави навів американську операцію у Венесуелі.

«І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне – щоб Україна була для них пріоритетом. Знайти інструменти тиснути на Росію. Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Так? Провели операцію. Провели? Провели. Результат всі бачать, весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з цим, як його, – з Кадировим. З цим вбивцею. Може, тоді Путін побачить це, і задумається», – каже він.

Зеленський зазначив, що хоче, аби війна була завершена дипломатичним шляхом. За його словами, партнери повинні продуктивніше працювати над мирною угодою з російською стороною.

«Ми для цього робимо абсолютно все. Паралельно ми повинні бути сильними. Що нам потрібно, якщо мирної угоди немає або поки її немає? Партнери все знають. Вони повинні рухатись швидше. Немов війна не у нас, а у них. Вони це повинні відчувати. Вони все це знають. ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба – всі прекрасно все це розуміють», – підсумував очільник України.

Як відомо, 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

До слова, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.