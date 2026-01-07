Головна Країна Політика
Глава держави про переговори: РФ крутить носом, але наші партнери можуть його відкрутити

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Парижі союзники України узгодили практичні кроки щодо майбутніх гарантій безпеки
фото: Офіс президента

За словами Зеленського, Російська Федерація не згідна на запропоновані гарантії безпеки для України

Сполучені Штати ведуть переговори з росіянами в контексті мирних переговорів, але поки що російська сторона «крутить носом». Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Журналісти поцікавилися у президента, чи давала Москва якісь сигнали про те, що вона може погодитись на гарантії безпеки для Києва. «Американці точно ведуть перемовини з росіянами, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні – деякі з них особливо – і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть», – відповів Зеленський.

Нагадаємо, 6 січня в столиці Франції відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих», країн, які підтримують Україну у війні з Росією. Зеленський взяв участь у цьому засіданні. За підсумками зустрічі було оприлюднено заяву під назвою «Надійні гарантії безпеки для міцного та тривалого миру в Україні». Політики заявили про готовність взяти на себе зобов’язання щодо гарантій для України.

Зокрема, американська делегація зустрілася в Парижі з представниками «коаліції охочих», а також з українською делегацією. Під час переговорів було досягнуто значного прогресу в розробці двосторонньої системи гарантій безпеки та плану «процвітання».

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Парижі.

