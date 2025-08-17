Головна Країна Політика
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону
Анна Артеменко внесла у декларацію ікону
колаж: glavcom.ua

Раніше чиновниця працювала в Антимонопольному комітеті

Нова заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко напередодні призначення оприлюднила декларацію за 2024 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Зокрема, Артеменко засвітила $19,8 тис. і 650 тис. грн готівкою. На банківському рахунку – ще близько 55 тис. грн.

Чиновниця не має власної квартири. Водночас безплатно мешкає у столичній квартирі, яка належить громадянину Олександру Євтушенку.

Анна Артеменко володіє Mercedes-Benz CLS-500 2005 року, який придбала у 2017 році. Також посадовиця задекларувала ікону.

Декларація Анни Артеменко
Декларація Анни Артеменко
скріншот

До походу у виконавчу владу Анна Артеменко була співвласницею фірми «ССС РЗК» (Дніпро), яка спеціалізується на бухгалтерському обліку й аудиті та консультуванні з питань оподаткування. Бізнес-партнерами нової заступниці міністра рахувалися Агія Загребельська (у минулому – державна уповноважена Антимонопольного комітету) і журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Станом на кінець березня 2025-го «ССС РЗК» переписано на дніпрянина Данііла Білозуба.

Загалом, у 2024 році Анна Артеменко заробила понад 1,97 млн грн на підприємницькій діяльності. Ще понад 400 тис. грн отримала від продажу нерухомості.

Декларація Анни Артеменко
Декларація Анни Артеменко
скріншот

Нагадаємо, що у 2015-2019 роках Анна Артеменко обіймала посаду державної уповноваженої Антимонопольного комітету України. Протягом 2023-2025 – очолювала Офіс адаптації національного законодавства до положень права ЄС у Верховній Раді України (Офіс підтримки відновлення і реформ).

Раніше «Главком» писав про новопризначеного першого заступника міністра фінансів України Романа Єрмоличева, який задекларував будинок під Києвом та земельні ділянки, які йому дісталися у вигляді подарунка.

Згідно з даними е-декларації за 2024 рік, Єрмоличев отримав у подарунок будинок площею близько 150 кв. м і земельну ділянку площею 7,3 сотки у місті Буча (Київщина) на суму понад 1 млн грн. Дарувальником виступила Надія Єрмоличева, ймовірно матір декларанта. У попередніх річних деклараціях посадовець безоплатно користувався цими об’єктами.

Крім того, Роман Єрмоличев володіє будинком та ділянкою у Черкаській області. Що стосується транспорту, він має два авто. У 2018 році Єрмоличев став власником Nissan Qashqai, 2018 року випуску. Також заступник міністра фінансів задекларував електромобіль марки Volkswagen ID.4, 2022 року. 

За минулий рік Єрмоличев заробив у Міністерстві фінансів (обіймав посаду  заступника міністра) 1,59 млн грн.

