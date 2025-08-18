Бухгалтерка БЕБ отримала від сина мільйон в подарунок

Нащадок посадовиці виявився працівником однієї з військових частин у Дніпрі

Головна бухгалтерка Бюро економічної безпеки Наталія Ганчель отримала грошовий подарунок від сина Кирила Ганчеля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з документом, 23 липня 2025 року Кирило Ганчель подарував матері майже 954 тис. грн.

Витяг із реєстру декларацій

За 2024 рік Ганчель задекларувала квартиру в Дніпрі, якою володіє з сином. Також Наталія орендує житло в Києві площею 45,3 кв. м.

Декларація Наталії Ганчель скриншот

Наталія Ганчель працює в БЕБ з 2024 року, де заробила понад 500 тис. грн. Раніше вона обіймала посаду головного бухгалтера у Східному офісі Держаудитслужби й отримала торік зарплату в розмірі 256,9 тис. грн.

Крім цього, посадовиця БЕБ отримує пенсію – за рік на її рахунок «набігло» 172 тис. грн.

Цікаво, що син Ганчель обіймає посаду начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин у Дніпрі. У 2024 році він отримав 731,6 тис. грн заробітної плати. Крім спільної з матір’ю квартири, Кирило Ганчель має власне житло у Дніпрі, яке придбав у 2020 році.

В автопарку чоловіка дві машини: Honda Accord, 2014 року та Chevrolet Lacetti 2004 року випуску. Обидві автівки Ганчель купив улітку 2023 року. У готівці він має $56,4 тис. та €25 тис.

Декларація Кирила Ганчеля Скриншот

Раніше «Главком» писав, що голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував квартиру синові Олексію, який очолює департамент забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ідеться про житло площею 84,8 кв. м у Києві вартістю 4,95 млн грн. Власником цієї нерухомості син-«бебівець» став 25 липня на підставі договору дарування, який посвідчив приватний нотаріус із Кропивницького.

Крім цього, за кілька років до коштовного подарунка керівник Кіровоградщини щедро обсипав сина Олексія солідними сумами коштів. Зокрема, у 2021 році Юрій Дрозд подарував йому 3,5 млн грн, у 2023 році – 2,5 млн грн.

До слова, нова заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко напередодні призначення оприлюднила декларацію за 2024 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.