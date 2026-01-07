Президент України обговорив із лідеркою Молдови спільний шлях до ЄС

Лідери країн говорили про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією

Володимир Зеленський та Мая Санду поспілкувалися про одночасне відкриття перших переговорних кластерів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із очільницею Молдови Маєю Санду. Вони обговорили мирний процес, дипломатичну роботу, взаємодію з американськими та європейськими інституціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що політики приділили увагу розвитку двосторонньої торговельно-економічної та агропромислової співпраці, партнерству у сфері безпеки, реалізації спільних інфраструктурних і прикордонних проєктів.

Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили спільний шлях до членства у Європейському Союзі, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів. Крім того, під час зустрічі також ішлося про посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна виконала всі зобов’язання у стислі терміни. За його словами, протягом року було завершено скринінг, розроблено та розпочато реалізацію дорожніх карт реформ, що дозволяє країні переходити до наступного етапу переговорів.