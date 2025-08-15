Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди

Нове помешкання обійшлося чиновниці в $150 тис.

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова стала власницею нової квартири у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення декларантки про суттєві зміни в майновому стані.

Право власності чиновниця оформила 8 серпня 2025 року. Площа житла – 81 кв. м. Вартість покупки склала 6,6 млн грн.

Декларація Олени Говорової скриншот

За 2024 рік заступниця мера задекларувала квартиру в Києві площею 70,8 кв. м, придбану у 2021 році за 1,6 млн грн. Окрім нерухомості, Говорова вказала коштовності: каблучку з діамантом у один карат та сережки з білого золота також з діамантами, право власності на які декларантка набула до подання першої декларації.

Декларація Олени Говорової скриншот

Серед доходів за минулий рік Говорова зазначила зарплату в КМДА понад 1,1 млн грн, матеріальну допомогу – 162 тис. грн, президентську стипендію у розмірі 109 тис. грн та пенсію – 51 тис. грн.

На банківських рахунках чиновниці було понад 19 тис. грн, готівкою вона тримає ще 100 тис. грн.

Нагадуємо, Олена Говорова обіймає посаду заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень з лютого 2021 року. В адміністрації вона відповідає за формування та реалізацію міської політики у сфері молоді та спорту, координує роботу профільного департаменту. До речі, Говорова є спортсменкою – бронзовою призеркою Олімпіади-2000 та чемпіонату світу-1997 з легкої атлетики.

