Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
Олена Говорова нещодавно придбала житло
Нове помешкання обійшлося чиновниці в $150 тис.

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова стала власницею нової квартири у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення декларантки про суттєві зміни в майновому стані.

Право власності чиновниця оформила 8 серпня 2025 року. Площа житла – 81 кв. м. Вартість покупки склала 6,6 млн грн.

Декларація Олени Говорової
За 2024 рік заступниця мера задекларувала квартиру в Києві площею 70,8 кв. м, придбану у 2021 році за 1,6 млн грн. Окрім нерухомості, Говорова вказала коштовності: каблучку з діамантом у один карат та сережки з білого золота також з діамантами, право власності на які декларантка набула до подання першої декларації. 

Декларація Олени Говорової
Серед доходів за минулий рік Говорова зазначила зарплату в КМДА понад 1,1 млн грн, матеріальну допомогу – 162 тис. грн, президентську стипендію у розмірі 109 тис. грн та пенсію – 51 тис. грн.

На банківських рахунках чиновниці було понад 19 тис. грн, готівкою вона тримає ще 100 тис. грн.

Нагадуємо, Олена Говорова обіймає посаду заступниці голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень з лютого 2021 року. В адміністрації вона відповідає за формування та реалізацію міської політики у сфері молоді та спорту, координує роботу профільного департаменту. До речі, Говорова є спортсменкою – бронзовою призеркою Олімпіади-2000 та чемпіонату світу-1997 з легкої атлетики.

Раніше «Главком» писав про новопризначеного посла України в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) Олександра Балануци, який володіє коштовною нерухомістю у цій країні. Придбана вона вже під час повномасштабної війни.

Згідно з декларацією Балануци за 2024 рік, його сім’я володіє значними активами як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, дружині посла Ользі Мельник належить престижна квартира у Дубаї площею 78 кв. м. Цю нерухомість вона придбала у квітні 2023 року на суму близько 13,3 млн грн.

Крім активів в Еміратах, Мельник також є власницею кількох квартир у Києві площею 44,7 кв. м, придбана у 2019 році та 36,2 кв. м (з 2020 року). Також дружина дипломата купила у 2022 році житло на 61 «квадрат» у селі Поляниця Івано-Франківської області.

