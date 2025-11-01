Головна Країна Культура
«Як козаки…». Україна зніме документальний фільм про Курську операцію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Як козаки…». Україна зніме документальний фільм про Курську операцію
Фільм про Курську операцію необхідно виготовити до 20 грудня цього року
фото з відкритих джерел

Вартість патріотичної стрічки – 2,3 млн грн

Держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» уклало договір із фізичною особою-підприємець Ольгою Нікітіною на виробництво документального фільму «Як козаки на Курщину ходили». Про це йдеться у публікації «Главкома» «Як козаки на Курщину ходили». Хто отримав державне фінансування на документальне кіно».

Бюджет фільму складає 2,3 млн грн. У ньому йтиметься про блискавичну військову операцію Збройних сил України на територію Росії, яка розпочалася зранку 6 серпня 2024 року.

«Твір має розповідати про те, як починалася ця операція, які несподіванки чекали на бійців ЗСУ на самій Курщині, що робили росіяни, аби вибити ЗСУ зі своєї території тощо. Фільм має відповідати на питання, як і чому підрозділи ЗСУ вийшли з території Курської області та які понесли втрати, а також розповісти про те, що лишилося за лаштунками цієї операції й чи було рішення українського командування зайти у Курську область правильним тощо. Фільм має сприяти підвищенню бойового духу військовим і показати світові, що не варто боятися сміливо воювати проти агресії РФ навіть на її території», – зазначено в анотації документального фільму.

Фільм про Курську операцію необхідно виготовити до 20 грудня цього року.

За даними ProZorro, у 2025 році підприємниця Ольга Нікітіна отримала два замовлення від столичного академічного театру «Київ Модерн-балет» загальною вартістю 665 тис. грн. Вона створила відеодекорації до балетів «На прекрасному блакитному Дунаї» і «Травіата».

Додамо, що у жовтні Міністерство культури та стратегічних комунікацій затвердило черговий пул переможців мистецького конкурсу на зйомки документальних фільмів. Держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» уклало з ними договори. Цього разу загальний кошторис видатків склав 26,59 млн грн.

Як відомо, протягом цього року держава щедро виділяє кошти на створення військово-патріотичних фільмів. Наприклад, у липні-вересні держпідприємство «Центр захисту інформаційного простору України» підписало 43 договори на виробництво відеоінформаційної продукції про українських військових на загальну суму 144,80 млн грн.

Крім того, у попередні роки бюджетними коштами для створення фільмів оперувало Державне агентство України з питань кіно. Зокрема, у 2022 році сума підписаних контрактів склала 191,44 млн грн, а у 2024-му – 497,5 млн грн.

Теги: держава фінансування Україна ProZorro фільм Ольга Нікітіна Міністерство культури Курщина

