Посилення ППО. Зеленський висловив особливу подяку одній з європейських країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Посилення ППО. Зеленський висловив особливу подяку одній з європейських країн
Глава держави розповів союзникам, яких ракет для ППО терміново потребує Україна
фото: Офіс президента

Президент відзначив Норвегію за допомогу Україні

Питання посилення протиповітряної оборони досі є ключовим для України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Глава держави зазначив, що обговорював із європейськими союзниками постачання додаткових систем ППО та у деталях розповідав, яких ракет ППО Україна терміново потребує. За його словами, додаткових систем ППО від Сполучених Штатів не надходило, ракети – «трішки йдуть». «Хочемо прискорити і ще раз дуже просимо Сполучені Штати», – додав він.

Окремо президент подякував за допомогу Норвегії. «Не буду казати деталі, але дуже, Йонасе (Гар Стере, премʼєр Норвегії – «Главком»), дуже тобі дякую», – підсумував очільник України.

Нагадаємо, Україна отримала дві нові системи Patriot системи за домовленостями з Німеччиною.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір замовити у Сполучених Штатів 27 зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для посилення захисту свого повітряного простору. Поки ці системи будуть виготовлятися в США, Київ пропонує європейським країнам позичити Україні свої Patriot.

Теги: системи ППО Володимир Зеленський військова допомога

