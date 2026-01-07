Головна Країна Політика
Маринович звернувся до українців, які втомилися від війни

glavcom.ua
Мирослав Маринович вважає, що за рік втома українців через війну може стати меншою
фото: ucu.edu.ua

«Святий Дух міняє обличчя цієї країни, ми не покинуті»

На українців, які виснажилися від війни, незабаром може чекати період нових надій, енергії та прагнень до дій. Таким припущенням в інтерв’ю «Главкому» поділився проректор Українського католицького університету, політв’язень часів СРСР та філософ Мирослав Маринович.

«Ми зараз перебуваємо на спаді, про який я вже згадував, він настає після кожного піднесення. Ми доходимо до якоїсь вирішальної точки, після якої, за моїми уявленнями, мав би наступити новий підйом, нове духовне піднесення. Це буде передусім спалах якоїсь нової надії, нової енергії, прагнення щось досягти. Коли ми хочемо спрогнозувати найближче майбутнє, то екстраполюємо нинішній стан зневіри, втоми і так далі. І припускаємо, що за рік ця втома буде ще більшою», – пояснив філософ. Мирослав Маринович пригадав про час перед Революцією Гідності, коли представники опозиції казали, що наш народ не реагував на заклики та був пасивним. Проте в один момент все змінилося.

Тому Мирослав Маринович припускає, що за рік втома українців через війну навпаки може зменшитися. «Може статися щось таке, що змінить хід подій. Святий Дух міняє обличчя цієї країни, ми не покинуті. Те, що нас покинула Америка, – це страшенно дратує. Це міняє всі мої наївні уявлення про те, що за радянських часів ми жили в антицивілізації, а от Америка – бастіон цивілізаційних демократичних цінностей. Все, цієї картини сьогодні немає, Трамп її зруйнував. Тобто ми вже бачимо зраду з боку наших союзників, але я переконаний, що це не зрада Небес», – висловився дисидент.

Раніше Мирослав Маринович розповів в інтерв’ю «Главкому», що президенту Росії Володимиру Путіну буде складніше домовитися про мир із Україною, ніж українській владі, адже будь-які поступки для Кремля можуть сприйматися як слабкість і загрожувати позиціям російського президента серед еліт.

