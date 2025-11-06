В Україні офіційно існують два Міністерства культури за однією адресою

Управлінські «гранки» призвели до безпрецедентного випадку, наголосив нардеп Арʼєв

Бюрократична колізія призвела до того, що в Україні юридично зареєстровані та існують дві окремі установи з назвою «Міністерство культури», розташовані за однією адресою. Про це повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, інформує «Главком».

Згідно з інформацією, оприлюдненою нардепом, в реєстрі є два міністерства: одне має код ЄДРПОУ 43220275, інше – 37535703. Обидві установи зареєстровані за адресою: вул. Івана Франка, 19 у Києві.

Реєстраційні дані Мінкульту за кодом ЄДРПОУ 43220275 дані: аналітична система YouControl

Реєстраційні дані Міністерства культури за кодом ЄДРПОУ 37535703 дані: аналітична система YouControl

Як зазначає Ар'єв, ця абсурдна ситуація стала наслідком управлінських рішень, прийнятих першим міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком.

«Щоб звільнити неугодних працівників і ще й позбавити їх відповідних виплат, він вирішив створити нову юридичну особу під назвою «Міністерство культури і інформаційної політики». А стара юридична особа так і залишилась існувати в базі даних», – пояснив Володимир Ар'єв.

Як змінювалася назва міністерства з 2019 року до цього чвсу дані: аналітична система YouControl

Згодом, за словами нардепа, міністерство перейменували в «…культури і стратегічних комунікацій». Після звільнення чергового міністра інформацію і комунікації забрали, а міністерство отримало стару назву – культури.

«Так воно і вийшло – два міністерства культури», – підсумував нардеп.

Як повідомило «Главкому» джерело у Міністерстві культури, старе міністерство не ліквідоване, бо не вирішено питання припинення його обліку у Пенсійному фонді та Фонді соціального страхування. Причина – не закрита заборгованість по заробітній платі перед двома його колишніми працівниками. Ця заборгованість виникла значно пізніше дати ліквідації міністерства по суду. За даними джерела, Міністерство культури молоді та спорту яке утворилося і стало правонаступником Міністерства культури, мало прийняти на роботу по переводу усіх захищених працівників попереднього відомства. Зазначається, що цих двох працівників у нове міністерство не прийняли, хоча в списках на переведення вони були і згодом у судовому порядку довели незаконність неприйняття на роботу.

Нагадаємо, колишній очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв став директором – художнім керівником Дніпровського академічного театру опери та балету.

До слова, цього року Мінкульт запускає низку фільмів і серіалів про українських військових. Замовлення отримали компанії-переможці мистецького конкурсу, які створюватимуть відеопродукцію про події війни, героїзм військових та вплив конфлікту на цивільне життя.