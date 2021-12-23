Адвокати Порошенка прибули до ДБР для «діалогу з опонентами»

Ніхто не зобов'язував Порошенка з'являтися на допит або будь-які слідчі дії, переконують адвокати

Адвокати експрезидента Петра Порошенка прибули у четвер до Державного бюро розслідувань (ДБР) для «діалогу з процесуальними опонентами» через виклик Порошенка до слідчого після повідомлення про підозру у справі щодо постачання вугілля з окупованої території. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Порядок денний, який розрекламували певні джерела в Офісі генпрокурора на 23 грудня, не має юридичної сили. Тобто ніхто не зобов'язував Порошенка з'являтися на допит або будь-які слідчі дії», – сказав адвокат Ілля Новіков журналістам.

Він наголосив: «Ми прийшли, щоб розпочати діалог із нашими процесуальними опонентами… Не знаю, якою буде реакція пана Бондаренка, до якого формально викликали п'ятого президента… поставимо йому декілька запитань дуже простих».

«Вони розраховували на win-win ситуацію: або Порошенко з'являється і вони влаштовують йому шоу в наручниках, або він не з'являться і вони кажуть: «Яка сумна подія, ми втрачаємо віру в людей», – додав Новіков.

За його словами, українці побачили, що «підозра складається із невстановленого часу, невстановленого способу, невстановлених осіб».

«Головною ідеєю була підтримка «ЛНР» та «ДНР»... за реакцією суспільства видно, що в це ніхто не вірить»,– сказав адвокат.

За словами Голованя, в порядку денному не зазначено, на які саме процесуальні дії було викликано Порошенка, сам порядок денний не має юридичної сили, оскільки був виписаний із порушенням термінів – 20 грудня на 23 грудня.

До слова, сьогодні Помісна церква відреагувала на підозру Порошенку та процитувала Святе Письмо.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Згодом адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.

21 грудня Порошенко розповів про «вітання» з Банкової та назвав терміни повернення в Україну.

Тим часом CША відреагували на звинувачення проти Порошенка. Також посол Британії застерегла Зеленського від вибіркового правосуддя.

Президент Володимир Зеленський вважає, що оголошення підозри п'ятому президенту Петру Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.