Разумков зробив неочікувану заяву про віялові відключення

На думку колишнього голови Верховної Ради, віялові відключення електроенергії в Україні вже почалися

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в деяких регіонах України наразі вже почалися віялові відключення електроенергії. Про це політик заявив в інтерв’ю Наталії Влащенко.

«В нас ідуть віялові відключення. Вони називаються. Вони називаються як «технічні», але фактично там в деяких областях вже розсилають людям, коли де буде відключено, на який проміжок часу. З урахуванням морозів, які стоять на вулиці, ну, це теж проблема», – вважає Дмитро Разумков.

На думку політика, проблеми в енергетиці сталися, в першу чергу тому, що влада не прораховувала можливі варіанти та не мала плану дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Ексспікер Верховної Ради наголосив, що проблеми з енергетичною генерацією, в першу чергу, відчутні саме не державних підприємствах.

«Ми знаємо, яка ситуація з нестачею вугілля на складах, багато інших питань. До цього треба було готуватися. І, в першу чергу, вугілля не вистачає саме на державних підприємствах. «Центренерго» – це державне підприємство і держава його не забезпечила тим ресурсом», – підсумував політик.

Раніше Дмитро Разумков розповів, що емоційна поведінка чинного голови держави, яку він демонстрував під час останньої преконференції – не межа його реакції на певні складності чи конфліктні ситуації.

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