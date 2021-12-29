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    Економіка та фінанси

    Разумков зробив неочікувану заяву про віялові відключення

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    Дмитро Разумков вважає, що віялові відключення електрики в Україні вже відбуваються - Разумков зробив неочікувану заяву про віялові відключення
    Дмитро Разумков вважає, що віялові відключення електрики в Україні вже відбуваються
    фото: скріншот з відео

    На думку колишнього голови Верховної Ради, віялові відключення електроенергії в Україні вже почалися

    Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в деяких регіонах України наразі вже почалися віялові відключення електроенергії. Про це політик заявив в інтерв’ю Наталії Влащенко.

    «В нас ідуть віялові відключення. Вони називаються. Вони називаються як «технічні», але фактично там в деяких областях вже розсилають людям, коли де буде відключено, на який проміжок часу. З урахуванням морозів, які стоять на вулиці, ну, це теж проблема», – вважає Дмитро Разумков.

    На думку політика, проблеми в енергетиці сталися, в першу чергу тому, що влада не прораховувала можливі варіанти та не мала плану дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

    Ексспікер Верховної Ради наголосив, що проблеми з енергетичною генерацією, в першу чергу, відчутні саме не державних підприємствах.

    «Ми знаємо, яка ситуація з нестачею вугілля на складах, багато інших питань. До цього треба було готуватися. І, в першу чергу, вугілля не вистачає саме на державних підприємствах. «Центренерго» – це державне підприємство і держава його не забезпечила тим ресурсом», – підсумував політик.

    Раніше Дмитро Разумков розповів, що емоційна поведінка чинного голови держави, яку він демонстрував під час останньої преконференції – не межа його реакції на певні складності чи конфліктні ситуації.

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    Теги: енергетика вугілля Центренерго Дмитро Разумков
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    Разумков зробив неочікувану заяву про віялові відключення