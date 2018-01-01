Власниками телеканалу «Прямий» стали кіпріоти, які пов’язані з УНЛ та президентом

Власники каналу мають зв’язки з Порошенком

Новий український телеканал «Прямий» (колишній «Тоніс») став власністю кіпрської компанії Parlimo Trading Limited, яка пов’язана з «Українською національною лотереєю» та оточенням українського президента. Про це повідомляє проект Bihus.Info. Як повідомляється, угоду підписали у грудні минулого року.



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Власники каналу мають зв’язки з Порошенком

Новий український телеканал «Прямий» (колишній «Тоніс») став власністю кіпрської компанії Parlimo Trading Limited, яка пов’язана з «Українською національною лотереєю» та оточенням українського президента. Про це повідомляє проект Bihus.Info.

Як повідомляється, угоду підписали у грудні минулого року. Журналісти дізналися, що власник «Прямого»- кіпрська Parlimo Trading Limited - зараз належить екс-регіоналу Володимиру Макеєнку і ще одній кіпрській структурі - Сenterano Trading Limited. Остання, своєю чергою, належить Dadlaw Nominees Limited (Кіпр). Обслуговує Parlimo Trading Limited секретарська компанія Dadlaw Secretarial Limited (Кіпр).

Ці фірми, крім усього іншого, обслуговують ще одних відомих кіпріотів - компанію Efamiando Holdings Limited. Донедавна вона володіла лотерейним оператором «Українська національна лотерея». Однак, кінцевим бенефіціаром лотереї називав себе тренер велоспорту в дитячій спортшколі Роман Зеньо, а неофіційно УНЛ і Efamiando пов’язували з оточенням президента Порошенка - Борисом Ложкіним, Олександром Третьяковим та Глібом Загорієм.

Раніше власником телеканалу «Прямий» був екс-регіонал Володимир Макеєнко. Ходили чутки, що за ним насправді стоїть оточення Петра Порошенка.