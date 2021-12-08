Держсекретар США: Росія загрожує всьому міжнародному порядку

Блінкен дав зрозуміти, що США для зниження загрози, як і раніше, віддають перевагу дипломатичним засобам

Держдеп США вважає можливе військове вторгнення Росії в Україну «серйозною помилкою» з далекосяжними наслідками. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на заході Wall Street Journal.

Глава Держдепу також зазначив, що нинішня криза значно перевершує масштаби України, оскільки спроба Росії змінити кордони іншої країни силою є загрозою усталеному міжнародному порядку в цілому.

Блінкен дав зрозуміти, що США для зниження загрози, як і раніше, віддають перевагу дипломатичним засобам, хоча готові і до заходів іншого характеру, якщо дипломатія не дасть результату.

«Вчорашнє попередження президента Байдена російському лідеру Володимиру Путіну про наслідки вторгнення в Україну має плинути на ухвалення майбутніх рішень президента Путіна», – сказав держсекретар.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.