ВОЗ не зафиксировала ни одной смерти от ковид-вакцины

Организация здравоохранения дала рекомендации насчет вакцины AstraZeneca

На сегодня в мире не обнаружено ни одной смерти из-за вакцины от коронавируса. Вакцинация препаратом компании AstraZeneca должна продолжаться. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, которая комментирует прекращения вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых европейских странах.

В частности, ВОЗ известно, что некоторые страны приостановили применения вакцины AstraZeneca, пока расследуются случаи образования тромбов. При этом отмечается, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски, и ее следует продолжать вводить. В организации изучают текущие отчеты о вакцине AstraZeneca, и как только будут конкретные результаты, их доведут до общественности.

«Вакцинация от Covid-19 не снизит смертность от других болезней. Смертность по другим причинам продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По состоянию на 9 марта было введено более 268 млн доз вакцины против Covid-19. На сегодня не выявлено случаев смерти от вакцины», – добавили в ВОЗ.

Представительница Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что польза вакцины от коронавируса AstraZeneca превышает негативные данные о ней.

«Вакцина может продолжать использоваться, пока идет расследование причин возникновения тромбоза. У нас также есть местный Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин, который рассматривает безопасность всех вакцин», – заявила Харрис.

Представитель ВОЗ отметила, что комитет сейчас оценивает сообщение о AstraZeneca.

«Как только у нас будет полное понимание решения комитета, мы вам сообщим», - добавила Харрис.

Она отметила, что причина и следствие появления случаев тромбоза сейчас тщательно изучается, потому что пока непонятно, ожидалась подобная реакция организма, и как она связана именно с этой вакциной.

Представитель компании AstraZeneca отреагировал на сообщение о блокировании вакцины в ряде стран Европы из-за побочных эффектов. В разговоре с телеканалом CNBC он заверил журналистов в безопасности препарата.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у нескольких пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата с конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории ЕС было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона тех, кто привился AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

Напомним, Франция не планирует прекращать применение препарата AstraZeneca.

Германия тоже не будет прекращать использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на сообщения о смерти пациентов, получивших вакцину, из-за образования тромбов.

Отметим, что в Украине за 11 марта первую из двух прививок против коронавируса сделали 8 859 людям. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу препарата получили 38 237 человек.

Также Главком сообщал, что Минздрав обратился за разрешением обнародовать информацию о ковид-вакцине.

В начале марта стало известно, что Минздрав засекретил условия закупки вакцин от коронавируса. Также известно, что индийскую вакцину CoviShield зарегистрировали в Украине по заявлению фирмы, основанной три месяца назад, Grace of God (переводится как «Благодать Божья»).

По последним данным, Украина будет закупать вакцины от четырех производителей – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.