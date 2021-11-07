«Я живий»: Лукашенко відзначився витівкою у ковід-лікарні (відео)

Лукашенко заперечив чутки, що у нього є двійник

Самопроголошений президент Білорусі зняв респіратор під час відвідин лікарні з Covid-хворими

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив довести, що він живий і дійсно їздить по країні. Для цього він зняв захисну маску в палаті з пацієнтами, які хворі на коронавірус. Відповідне відео опублікували білоруські медіа.

Лукашенко приїхав до лікарні міста Орша, де пішов у палати з Covid-хворими. З пацієнтками Лукашенко спілкувався на «ти». Ті у відповідь хвалили медиків і його режим.

Перед виходом з палати одна з пацієнток сказала: «Хоч ми вас побачили, справжнього».

«Ось, живий я. А то деякі пишуть, що двійник приходить», – заявив Лукашенко і зняв респіратор. Водночас лікарі, які оточували його, продовжували перебувати в захисних костюмах.

В іншій палаті Лукашенко також демонстративно опустив маску.

На початку пандемії білоруський диктатор неодноразово піддавав сумніву небезпеку коронавірусу. У країні не запроваджували карантин, довгий час проблему із захворюваністю широко не висвітлювали.

Нагадаємо, Білорусь почала експорт електроенергії в Україну. 6 листопада електроенергія почала надходити в українську енергосистему.