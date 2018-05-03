Яценюк: Перевірки ФСБ українських суден - це крок до розширення економічної війни

Лідер «Народного фронту» переконаний, що Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ

ФСБ Росії почала зупиняти й оглядати торгові судна, які прямують в азовські порти України. Це фактично блокада азовських портів України - насамперед, Маріуполя, де працюють потужні промислові підприємства, де живуть 450 тисяч українців. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.



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Арсеній Яценюк

Лідер «Народного фронту» переконаний, що Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ

ФСБ Росії почала зупиняти й оглядати торгові судна, які прямують в азовські порти України. Це фактично блокада азовських портів України - насамперед, Маріуполя, де працюють потужні промислові підприємства, де живуть 450 тисяч українців. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

«Цією блокадою Москва хоче схилити Україну до політичних поступок. А також спровокувати соціальну напругу в Маріуполі та інших містах українського Приазов'я», - додав він.

Яценюк зазначив, що «жодних підстав для перевірок суден росіяни не заявляють - як і претензій за їх результатами».

«Це умисне зухвале свавілля. Так само, як і анексія Криму та будівництво моста через Керченську протоку», - підкреслив лідер «Народного фронту».

«Це крок до розширення економічної війни. На такий шантаж країни-терориста відповідь України має бути незмінною: жодних компромісів ціною незалежності і свободи не буде. Росія відповідатиме в міжнародних судах», - наголосив він.

Яценюк нагадав, що Україна вже має відповідний позитивний досвід у Стокгольмі. «І це лише початок. Тривають інші судові процеси», - зазначив він.

«Сьогодні ж Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ. Можемо й мусимо сильніше бити по економіці ворога. Аж доки Кремль не згорне своєї злочинної агресії та не заплатить за все скоєне», - переконаний Яценюк.