  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
    Політика

    Яценюк: Перевірки ФСБ українських суден - це крок до розширення економічної війни

    Лідер «Народного фронту» переконаний, що Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ
    ФСБ Росії почала зупиняти й оглядати торгові судна, які прямують в азовські порти України. Це фактично блокада азовських портів України - насамперед, Маріуполя, де працюють потужні промислові підприємства, де живуть 450 тисяч українців. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.
    • Сьогодні, 15:54
    • Розсилка
    Арсеній Яценюк
    Арсеній Яценюк

    Лідер «Народного фронту» переконаний, що Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ

    ФСБ Росії почала зупиняти й оглядати торгові судна, які прямують в азовські порти України. Це фактично блокада азовських портів України - насамперед, Маріуполя, де працюють потужні промислові підприємства, де живуть 450 тисяч українців. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

    «Цією блокадою Москва хоче схилити Україну до політичних поступок. А також спровокувати соціальну напругу в Маріуполі та інших містах українського Приазов'я», - додав він.

    Яценюк зазначив, що «жодних підстав для перевірок суден росіяни не заявляють - як і претензій за їх результатами».

    «Це умисне зухвале свавілля. Так само, як і анексія Криму та будівництво моста через Керченську протоку», - підкреслив лідер «Народного фронту».

    «Це крок до розширення економічної війни. На такий шантаж країни-терориста відповідь України має бути незмінною: жодних компромісів ціною незалежності і свободи не буде. Росія відповідатиме в міжнародних судах», - наголосив він.

    Читайте також

    Яценюк нагадав, що Україна вже має відповідний позитивний досвід у Стокгольмі. «І це лише початок. Тривають інші судові процеси», - зазначив він.

    «Сьогодні ж Україна і Захід повинні розширювати санкції проти РФ. Можемо й мусимо сильніше бити по економіці ворога. Аж доки Кремль не згорне своєї злочинної агресії та не заплатить за все скоєне», - переконаний Яценюк.

    Читайте також
    Росія анексія Арсеній Яценюк ФСБ санкції Народний фронт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ