Яценюк прокоментував позицію Росії проти підписання закону про деокупацію

Лідер «Народного фронту» сподівається, що Петро Порошенко невідкладно підпише цей закон

Якщо міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров виступає за те, що український закон про де окупацію не повинен бути підписаний, це означає, що ми йдемо правильним шляхом. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк. «РФ виступає проти цього закону, і мені зрозуміло чому –



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Арсеній Яценюк

Лідер «Народного фронту» сподівається, що Петро Порошенко невідкладно підпише цей закон

Якщо міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров виступає за те, що український закон про де окупацію не повинен бути підписаний, це означає, що ми йдемо правильним шляхом. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

«РФ виступає проти цього закону, і мені зрозуміло чому – тому що за цим законом Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність за незаконну анексію Криму, Донецька і Луганська. Сподіваюся, що Президент України Петро Порошенко невідкладно підпише цей закон, і він стане частиною національного законодавства», - наголосив він.

Лідер «Народного фронту» підкреслює, що для того, аби повернути Донецьк, Луганськ і Крим, необхідне виконання кількох умов: Росія повинна вивести свої війська, Україна має відновити контроль над українсько-російським державним кордоном та повністю відновити контроль над територією Донецької і Луганської областей.

Яценюк зазначив, що зараз триває дискусія щодо проведення виборів на цих територіях: «Як можна проводити вибори під дулами російських автоматів або під дулами російської пропагандистської машини? Як можна проводити вибори, коли туди не має доступу жодна політична партія України, коли там відсутня інфраструктура?»

Тому ще один пункт - «це відновлення всієї інфраструктури, в першу чергу - за рахунок держави-агресора».

«Кінцева мета «Мінська» – держава-агресор, ким є Росія, повинна покинути українську територію, і Україна повинна відновити свою територіальну цілісність», - резюмував Яценюк.