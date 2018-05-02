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    Яценюк: Скандали в антикорупційних органах - це підрив ідеї боротьби з корупцією як такою

    «Це ж фактично іде боротьба за повноваження і компетенцію»
    Боротьба з корупцією має двосторонній шлях: один бік - це державний примус і невідворотність відповідальності. Інший – це реформа економіки і знищення самої бази для корупції, - сказав в інтерв’ю журналу «Фокус» лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк. Відповідаючи на запитання журналіста стосовно
    • Сьогодні, 18:28
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    Арсеній Яценюк
    Арсеній Яценюк

    «Це ж фактично іде боротьба за повноваження і компетенцію»

    Боротьба з корупцією має двосторонній шлях: один бік - це державний примус і невідворотність відповідальності. Інший – це реформа економіки і знищення самої бази для корупції, - сказав в інтерв’ю журналу «Фокус» лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

    Відповідаючи на запитання журналіста стосовно нещодавніх скандалів в антикорупційних органах, Яценюк сказав: «Це не внутрішньовідомчі скандали. Це підрив ідеї боротьби з корупцією як такою».

    «Це ж фактично іде боротьба за повноваження і компетенцію», - додав він.

    Яценюк підкреслив, що Антикорупційний суд – це ще один з елементів антикорупційної реформи: «Але ти не можеш побороти корупцію, не знищивши її основні причини».

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    «У мене було Антикорупційне бюро чи САП, коли я розірвав всі корупційні газові контракти? Ні, не було. В мене була політична воля. Мені потрібне було НАБУ чи САП, щоби ввести систему «ПроЗорро» в державних закупівлях? Ні. Та ми ж її зробили, правда? Мені потрібне було НАБУ чи САП для того, щоби підвищити заробітні плати в судах, поліції, прокуратурі й на державній службі? Ні. Мені потрібен був Антикорупційний суд для того, щоби зняти десятки регуляцій в українській економіці, а антикорупційні органи для того, щоб провести приватизацію? Ні», - сказав він.

    «Це дорога, яка має дві автостради. Одна автострада – це державний примус і невідворотність відповідальності. А друга – це реформа економіки і знищення самих засад, бази для корупції», - підкреслив Яценюк.

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    Арсеній Яценюк НАБУ Народний фронт САП Антикорупційний суд
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