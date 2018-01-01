Яценюк: Українські політики за кордоном мають говорити одним голосом – мовою захисту власної держави

Перебуваючи у Вашингтоні, Яценюк, за його словами, «захищає» результати, яких Україна як держава добилася за останні чотири роки

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона у вівторок, 6 лютого, наголосив на тому, що «кожен політик, який приїжджає до Вашингтона, Брюсселя чи Берліна, повинен говорити однією мовою – мовою захисту власної держави». «Українські політики у Вашингтоні повинні боротися за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Арсеній Яценюк

Перебуваючи у Вашингтоні, Яценюк, за його словами, «захищає» результати, яких Україна як держава добилася за останні чотири роки

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час візиту до Вашингтона у вівторок, 6 лютого, наголосив на тому, що «кожен політик, який приїжджає до Вашингтона, Брюсселя чи Берліна, повинен говорити однією мовою – мовою захисту власної держави».

«Українські політики у Вашингтоні повинні боротися за Україну. І кожен візит сюди повинен мати не партійну мотивацію, не захищати свою політичну партію. Я не приїхав сюди захищати коаліцію, чи політичну партію, чи Президента, чи будь-кого іншого. Я приїхав сюди захищати Україну. Захищати ті результати, яких ми, як держава, добилися за останні чотири роки, в тому числі і ті, яких ми добилися разом з двома американськими адміністраціями», - сказав він.

Арсеній Яценюк повідомив, що, окрім безпекових питань, під час його зустрічей у Вашингтоні обговорювалася економічна співпраця. «Ми очікуємо на угоди з американськими компаніями, в першу чергу - з «Дженерал Електрік», - підкреслив лідер «Народного фронту», нагадавши, що в Україні вже працюють такі американські компанії як Bunge, Cargill, Westinghouse та Holtec.

Обговорювалося також і питання енергетичної безпеки, повідомив він, зокрема - проекту «Північний потік-2».

Арсеній Яценюк нагадав про заяву Держсекретаря США Рекса Тіллерсона, що «Сполучені Штати не вважають цей проект правильним ні для Європи, ні для світу, ні для США».

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що Україна разом із Польщею та Словаччиною чітко виступає проти цього проекту: «Нас не може не турбувати рішення Німеччини, яка фактично дозволила будівництво «Нордстрім-2». Ми сподіваємось на те, що Європейський Союз усвідомить небезпеку, яку несе цей проект для європейської енергетичної безпеки. І американські політики чудово усвідомлюють, яку небезпеку цей проект несе і для України, і для Європи, і для Сполучених Штатів».

Окрім того, порушувалося питання ухвалення закону про антикорупційний суд: «Думаю, що український парламент проголосує за цей законопроект, який буде відповідати критеріям Венеціанської комісії. Проте на питання боротьби з корупцією треба дивитися ширше. Це не тільки НАБУ, НАЗК, антикорупційний суд – це в першу чергу питання приватизації, дерегуляції, зменшення бюрократії і захист прав інвесторів. Для того, щоб в Україну прийшли інвестори, які дадуть можливість платити більше, заробляти більше і мати менше корупції».

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. Він провів зустрічі з Помічником Державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, Радником Президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, Помічником Міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, а також виступив у Раді зовнішніх відносин. У рамках візиту також запланована його зустріч із сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом та виступи у Атлантичній раді та Heritage Foundation.