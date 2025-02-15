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США збираються залучити всі сторони для миру в Україні протягом 180 днів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США збираються залучити всі сторони для миру в Україні протягом 180 днів
Келлог наступного тижня відвідає Україну, після чого адміністрація Трампа розгляне, як уявляють мир союзники
фото: скріншот із відео

Україна буде за столом перемовин, а американці виступатимуть як посередники

США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу. Про це у суботу, 15 лютого, повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Келлог зауважив, що попередня адміністрація США три роки не розмовляла з російською стороною і це було неправильно. Сьогодні ж філософія Штатів – «не продовжувати цю війну до смерті останнього українця». Він наголосив, що мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться.

Також Келлог запевнив, що Україна буде за столом перемовин, а американці будуть як посередники з українцями та росіянами. До мирного процесу залучений і спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Вудкофф. Він відповідає за напрямок Росії, а сам Келлог – за український та європейський напрямки.

«Тому що питання основне: коли це закінчиться? Через рік, наприклад, на Мюнхенській конференції у 2026 році? Ми кажемо, що ще рік це буде іти? Ні. Ми говоримо, що це має бути швидше. Я живу за часом Трампа. І якщо він просить зробити це сьогодні, то завтра він вже питає, чому це не було зроблено. Тому я публічно беру 180 днів, починаю зворотний відлік, щоб усі сторони були задіяні, і ми таким чином могли це щоб це склалося, щоб це був стало, довготривало, щоб це забезпечило суверенітет України, і щоб коли це зупиниться, воно ніколи б знову не почалося», – відзначив спецпредставник.

Келлог наступного тижня відвідає Україну, після чого адміністрація Трампа розгляне, як уявляють мир союзники.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Володимир Зеленський виступав на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. «Главком» зібрав головні тези, озвучені главою держави.

Під час виступу на Мюнхенській конферененції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

«Я справді вважаю, що час прийшов. Збройні сили Європи мають бути створені», – сказав глава української держави. За його словами, багато лідерів вже говорили про Європу, яка потребує власної армії.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент філософія суверенітет Кіт Келлог Мюнхенська конференція з безпеки

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