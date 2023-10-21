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Заборона Московської церкви парламентом. Депутатка пояснила, чому має втрутитися СБУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Заборона Московської церкви парламентом. Депутатка пояснила, чому має втрутитися СБУ
Голосування в першому читанні за законопроєкт проти російської церкви
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Безугла: «Голосування щодо заборони церкви, яка зареєстрована в країні-агресорі, показало, що в нас є очевидні ризики безпеки»

Заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла звернулася до Служби безпеки України з проханням здійснити перевірку усіх, хто проігнорував голосування за заборону Московської церкви, не перебуваючи при цьому на лікарняному чи у відрядженні. Свою ініціативу вона пояснила неординарністю релігійної теми та її впливом на нацбезпеку. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«В оборонному комітеті я веду реформу спецслужб – це розвідка і контррозвідка. Служба безпеки – це ж не суто правоохоронний орган, а основна контррозвідка держави, що займається протидією ворожому зовнішньому впливу і опікується безпекою в широкому полі. Тому звернення до СБУ – це не звернення, наприклад, до НАБУ, аби воно провело розслідування якоїсь топкорупції, а звернення щодо безпекової ситуації загалом», – пояснила суть свого звернення нардепка.

За її словами, голосування щодо заборони церкви, яка зареєстрована в країні-агресорі, показало, що в Україні є очевидні ризики безпеки. Зокрема, йдеться про лобістські групи та прихованих противників того, щоб дати рух питанню заборони Московської церкви. Безугла відзначила, що одразу після голосування за відповідний законопроєкт у парламенті відбулися дивні події: будь-яке наступне голосування не набирало 226 голосів.

Журналіст зауважив, що законопроєкт щодо оподаткування банків їх усе-таки набрав, хоча голосування було вже після законопроєкту про церкву. На це нардепка відповіла: «Так, але інші голосування (про внесення змін до статті 21 закону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  щодо розміщення Національного військового меморіального кладовища», – «Главком») були провалені, і взагалі кількість голосів в залі зменшувалася. У результаті спікер закрив засідання, а засідання, заплановане на наступний день, просто скасували. Таких епізодів було буквально кілька за існування цього скликання парламенту».

Як пояснила Безугла, відбувався відкритий шантаж.

«Перед голосуванням за церкву нашого голову фракції («Слуга народу», – «Главком») Давида Арахамію оточило це лобі та погрожувало йому, що не буде голосування за всі інші законопроєкти, що це взагалі «проти Бога» і тому подібне», – розповіла посадовиця.

На її думку, Московський патріархат як агентурна мережа та засіб впливу РФ використовує народних депутатів, щоб тримати певні питання в Україні під своїм контролем.

«Причому це може робитися «втемну». Неодноразово ж демонструвалося, які служби проводяться в церквах УПЦ МП, про що там говориться тощо. Нардепи-прихожани цієї церкви можуть навіть бути більш доброчесними, але вони перебувають в тих самих московських наративах і є вразливими під цим впливом. І відповідно самі вже стають його інструментами», – додала Безугла.

Як пояснює депутатка, ця історія складна ще й тому, що в ліберальній демократії, у демократичних спільнотах заборонити ту чи іншу релігію некоректно.

«Але ми розглядаємо цю проблему у рамках безпекового питання, бо ця церква зареєстрована в країні, яка на нас напала. Ми ж не забороняємо православ’я або ще якусь релігію, але через цю суміш безпекового та релігійного питань ми й маємо такий великий бій», – зазначила вона.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Поки що законопроєкт був ухвалений у першому читанні. Рішення підтримали 267 народних обранців.

За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

Українська православна церква Московського патріархату на своєму сайті виступила із заявою щодо схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама московська церква є «самостійною і незалежною».

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Теги: Мар’яна Безугла Московська церква в Україні СБУ

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