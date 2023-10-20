Коротко про заборону РПЦ в Україні
З урахуванням того, які в нас суди, процес може сильно затягнутися
Законопроєкт № 8371 сьогодні прийнято в першому читанні. Якщо пройде друге (а схоже на те, питання в тому, коли), і президент підпише – далі схема буде такою.
Державна служба з етнополітики та свободи совісті робить висновок, що та чи інша релігійна організація має центр у РФ. З нинішнім складом ДЕСС – проблем у цьому не бачу. Після чого організація має виправитися, а як ні – позов до суду й судова заборона.
Проблеми в іншому: такий позов має бути не по «церкві загалом» (бо її юридично не існує), а по кожній окремій парафії. Їх у РПЦ зараз реально залишилося десь приблизно семи-восьми тисяч. Вони будуть пробувати оскаржувати висновник ДЕСС, а потім ще раз намагатися завадити в суді. З урахуванням того, які в нас суди, процес може сильно затягнутися і не гарантувати переможеньки.
Але загалом це має прискорити переходи до ПЦУ, розірвати зв’язки МП із місцевими елітами та допомогти вивести з-під держави-агресора хоча б ключові парафії, церкви та монастирі.
Така ситуація.
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