Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Коротко про заборону РПЦ в Україні

glavcom.ua
Парламентарі підтримали у першому читанні заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
фото з відкритих джерел

З урахуванням того, які в нас суди, процес може сильно затягнутися

Законопроєкт № 8371 сьогодні прийнято в першому читанні. Якщо пройде друге (а схоже на те, питання в тому, коли), і президент підпише – далі схема буде такою.

Державна служба з етнополітики та свободи совісті робить висновок, що та чи інша релігійна організація має центр у РФ. З нинішнім складом ДЕСС – проблем у цьому не бачу. Після чого організація має виправитися, а як ні – позов до суду й судова заборона.

Проблеми в іншому: такий позов має бути не по «церкві загалом» (бо її юридично не існує), а по кожній окремій парафії. Їх у РПЦ зараз реально залишилося десь приблизно семи-восьми тисяч. Вони будуть пробувати оскаржувати висновник ДЕСС, а потім ще раз намагатися завадити в суді. З урахуванням того, які в нас суди, процес може сильно затягнутися і не гарантувати переможеньки.

Але загалом це має прискорити переходи до ПЦУ, розірвати зв’язки МП із місцевими елітами та допомогти вивести з-під держави-агресора хоча б ключові парафії, церкви та монастирі.

Така ситуація.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква Московська церква в Україні державна служба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РПЦ – це не про свободу совісті, а про кремлівських агентів…
Виборці «Слуги народу». Час тиснути на своїх депутатів
3 жовтня, 20:30
Деякі причетні до історії вже звільнені з церковної служби
Католицька церква шокована: священники в Польщі влаштували оргію – стали відомі наслідки
27 вересня, 17:17
Руслан Стефанчук
Стефанчук: У Раді поки немає голосів для заборони Московської церкви
23 вересня, 16:33
Журналісти помітили генерала РФ разом із сім'єю в одному з підмосковних храмів
Зниклого російського генерала Армагедона, який ганебно здав Херсон, знайшли у церкві (фото)
4 жовтня, 10:28
Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ
Останній форпост Москви. Хто з нардепів «випарувався» і голосував проти заборони УПЦ МП? Тема дня
Вчора, 16:31
У селі Сидорівка пограбовано церкву
Грабіжник викрав гроші та вино з церкви на Черкащині (фото)
8 жовтня, 12:36
Митрополит Тихон вважається однією з найвпливовіших постатей у РПЦ
Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику
11 жовтня, 20:05
Не всі народні обранці виявили бажання заборонити УПЦ МП
Заборона Московської церкви: Тимошенко, Бойко проти? Оприлюднені списки депутатів
12 жовтня, 14:01
У 2023 році влада перереєструвала в ПЦУ 367 парафій УПЦ
Скільки храмів УПЦ офіційно перейшли до Православної Церкви України
17 жовтня, 12:29

Віктор Трегубов

Коротко про заборону РПЦ в Україні
Коротко про заборону РПЦ в Україні
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Чи є вихід з ситуації?
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Чи є вихід з ситуації?
Нашому поколінню випало виправляти тисячолітні помилки
Нашому поколінню випало виправляти тисячолітні помилки
Справжня роль російського балета
Справжня роль російського балета
Чого вартують довгострокові прогнози щодо нашої війни
Чого вартують довгострокові прогнози щодо нашої війни
Ми все ще можемо програти цю війну
Ми все ще можемо програти цю війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
33K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
12K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9004
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)
8669
Росія визнала пошкодження складів озброєння Чорноморського флоту у Криму
6139
Одна країна ажіотажними темпами скуповує російське зерно

Новини

За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Вчора, 07:31

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту