УПЦ МП відреагувала на законопроєкт, що забороняє її діяльність

У московській церкві висловили впевненість, що вказаний законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України»

Українська православна церква Московського патріархату на своєму сайті виступила із заявою щодо сьогоднішнього схвалення Верховною Радою у першому читанні законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

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Представники церкви наголошують, що законопроєкт ще не став законом, а сама московська церква є «самостійною і незалежною»»

«Законопроєкт №8371, який, як зазначається, забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з державою-агресором, по суті своїм змістом направлений на заборону Української православної церкви та порушує права на свободу віросповідання громадян України, які належать до УПЦ», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в самому проєкті закону про УПЦ нібито не йдеться, однак «його походження (рішення РНБО щодо УПЦ), медійне та політичне супроводження свідчать про те, що цей закон будуть застосовувати до УПЦ, яка насправді є самостійною і незалежною церквою, і свідомо намагаються видати її за РПЦ, а священнослужителів та віруючих людей, які є громадянами України, віднесли до агентів РФ».

У московській церкві висловили впевненість, що вказаний законопроєкт «не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України».

Для обґрунтування необхідності ухвалення, кажуть представники церкви, депутати посилаються на «кримінальні провадження відносно членів церкви, що нібито несуть загрозу національній безпеці».

Нагадаємо, сьогодні, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязанyі з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців.

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За інформацією нардепів, далі будуть додаватися правки. Коли саме буде голосування у другому читанні – поки невідомо.

Сьогодні деякі нардепи вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.