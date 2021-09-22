На Банковій не довіряють розумним і фаховим людям – «слуга народу» Буймістер

Професійні й фахові люди стають незручними для керівництва «Слуги народу»

Професійні й фахові люди стають незручними для керівництва «Слуги народу». Таку думку в ефірі «Прямого» висловила народна депутатка з фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер.

«Ця ситуація із законом про деолігархізацію – це суто привід, а не причина. Тому що чутки, і в публічній площині в тому числі точилися дуже давно. Те, що на Банковій не дуже полюбляють, а головне не довіряють розумним і фаховим людям, – це очевидно. Інакше б зовсім по-іншому формувалася команда навколо президента, за іншими б принципами формувався уряд, бюджет і багато інших речей, в тому числі й підходи до вкрай важливих реформ, які, принаймні мені хочеться вірити, президент Зеленський як людина хоче дійсно зробити, щось змінити», – розповіла Буймістер.

За її словами, «але коли йому дає з уряду пан Малюська закон про деолігархізацію, який абсолютно не відповідає тому завданню, яку назву йому прописують, не пускають навіть депутатів своєї фракції на засідання комітету, де обговорюються правки до цього закону… коли підсовуються інші законодавчі ініціативи, в яких назва гарна, а суть при цьому абсолютно порожня, при цьому не хочуть слухати своїх же колег фахових, яких насправді в «слугах народу» є трохи».

«А при цьому попадають в фавор і в довіру виключно нефахові люди, але головне, щоб у них не було політичних амбіцій, головне, щоб їх не запрошували на ефіри без відома пресслужби, без відома Офісу. Ну тоді про що ми можемо говорити, про який професійний фаховий рівень керування країною?» – зазначила вона.

«Професійні й фахові люди стають незручними. От і все. А потім починають шукати, де ж підвох: ну щось же вони мутять, олігархи щось же мутять, великий бізнес обов’язково щось задумав погане проти влади, всі канали задумали щось погане проти влади й відпрацьовують того чи того олігарха повістку. Тобто повірити в те, що таке складається у суспільства відношення до влади, влада вже не здатна», – сказала депутатка.

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Як відомо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про збільшення оборонного бюджету.