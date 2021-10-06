Три фракції вимагають відставки Мецгера та членів наглядової ради Укрексімбанку

Депутати зареєстрували проєкт постанови з вимогою до уряду припинити повноваження Євгена Мецгера та членів наглядової ради скандального банку

Народні депутати з фракцій «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос» вимагають дострокового припинення повноважень голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера та членів наглядової ради. Депутати зареєстрували відповідний проєкт постанови у Верховній Раді України, інформує пресслужба «Євросолідарності»

«У зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків, що виявилося під час перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 4 жовтня, звернутися до Кабінету Міністрів України стосовно невідкладного розгляду в установленому законодавством порядку питання дострокового припинення повноважень голови правління Укрексімбанку Мецгера Євгена», – йдеться у проєкті постанови.

Депутати також вимагають від Кабінету Міністрів України забезпечити органами Національної поліції України повного, об’єктивного та оперативного розслідування кримінального провадження, порушеного проти Мецгера за фактом перешкоджання ним законній професійній діяльності журналістів.

фото: eurosolidarity.org

«Депутати трьоз фракцій долучилися до ініціативи Петра Порошенка щодо звернення Верховної Ради до уряду з вимогою негайного звільнення Мецгера з посади голови правління Укрексімбанку. Зареєстрували звернення до уряду з вимогою негайного звільнення Мецгера з посади голови правління Укрексімбанку. Вимагаємо також достроково припинити повноваження всієї наглядової ради банку. Ці добродії за рік своєї роботи отримали 56 млн грн на зарплати! А сам банк має збитків на 5,6 млрд грн», – пояснює співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Вона також додала, що відсторонення Мецгера – «це спроба взяти паузу, спустити пару в надії, що все забудеться, і друг президента повернеться на тепленьке місце».

«Відсторонення – це ні про що. Тільки відставка!», – резюмувала Геращенко.

До слова, сьогодні силовики прийшли в Укрексімбанк вручити дві підозри.

Нагадаємо, Євросоюз відреагував на напад в Укрексімбанку. Також очільник Укрексімбанку вибачився за напад на журналістів.

Як стало відомо, 6 жовтня голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер на тлі конфлікту з журналістами повідомив, що напише заяву про складання повноважень на час слідства.

Трохи раніше 6 жовтня зранку, після оприлюднення скандального відео, в Офісі президента заявили, що вважають логічним щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після нападу керівництва банку на журналістів. В Офісі заявили, що поведінка представників банку є неприпустимою.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

У державному Укрексімбанку, де стався напад на знімальну групу проєкту «Схеми», звинуватили журналістів у спробі заволодіння банківською таємницею. Наступного дня після конфлікту на сайті банку з'явилося їхнє пояснення ситуації.

Натомість редакція «Схем» звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити відео, видалене працівниками Укрексімбанку. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв’ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку та «забрати касети» і «вичистити все це г*но».

У Наглядовій раді Укрексімбанку навіть після оприлюднення скандального відео продовжують захищати голову правління банку Євгена Мецгера та звинувачують журналістів у провокаціях.

Все ж поліція долучила скандальне відео до матеріалів справи.