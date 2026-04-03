Криза в Раді. Президент зробив заяву щодо складних законопроєктів, які мають ухвалити нардепи

Президент: «Це законопроєкти, які можуть нам принести 360 млн, 380 млн, 400 млн, 440 млн – кожен. Це все пораховано – чіткі суми є»

Минулого тижня Верховна Рада не змогла підтримати низку урядових ініціатив, що є частиною зобов’язань України перед МВФ. На тлі цього глава держави Володимир Зеленський зробив заяву щодо голосування за складні законопроєкти, наголосивши на необхідності ухвалення таких рішень. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«У мене є список головних законопроєктів, які важливі для отримання фінансування. У середу була зустріч з головою фракції та прем'єр-міністром – ми обговорили ці законопроєкти. Це законопроєкти, які можуть нам принести 360 млн, 380 млн, 400 млн, 440 млн – кожен. Це все пораховано – чіткі суми є. Я вважаю, що депутати всіх партій повинні розуміти вагомість цих законопроєктів для українського бюджету. Таких принципових законопроєктів 10. За них деякі треба проголосувати в найближчий місяць», – зазначив глава України.

Зеленський також зазначив, що є ще п’ять важливих законопроєктів, ухвалення яких дозволить залучити додатковий мільярд до державного бюджету, і додав, що всі питання щодо податкових ініціатив слід детально та спокійно опрацювати.

«Законопроєкти від Євросоюзу або від МВФ не можуть бути депутатськими. Все, що стосується кандидатства України та отримання траншів, – урядове. Це питання не в прізвищах. Від того, що хтось скаже: мені дуже подобається ось цей міністр, а не інший, загальна ситуація не змінюється. Все одно ми повинні ухвалили той перелік законопроєктів. Це наш обов'язок щодо наповнення бюджету та змін в Україні. А якщо комусь не хочеться за це голосувати, то їм треба дати відповідь, як закрити дефіцит бюджету та як забезпечити інший економічний та політичний захист для України, ніж Євросоюз», – підсумував президент.

Нагадаємо, уряд не зміг вчасно виконати ключові структурні маяки, заплановані на перший квартал 2026 року в рамках нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Основною причиною зриву домовленостей стали відмова депутатів голосувати.

Так, 10 березня Верховна Рада не підтримала урядовий законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ («податок на OLX»), необхідний для співпраці з МВФ – документ тоді набрав лише 168 голосів.

Зокрема, за роки роботи Верховної Ради кількість народних депутатів скоротилася з 423 до 392. У результаті парламент дедалі частіше стикається з проблемами під час голосувань: останніми тижнями неодноразово фіксували ситуації, коли в залі після сигнального голосування залишалося менш як 226 депутатів – мінімально необхідної кількості для ухвалення рішень.

Зауважимо, в Україні готуються масштабні зміни у сфері оподаткування доходів із цифрових платформ. Кабінет міністрів України погодив пакет із трьох податкових законопроєктів, які були підготовлені Міністерством фінансів і передані на розгляд Верховної Ради. Йдеться про так званий податок на OLX, який має запрацювати орієнтовно з 1 січня 2027 року. Ця реформа є частиною пакету урядових ініціатив, спрямованих на легалізацію мільярдних оборотів, що проходять повз бюджет.