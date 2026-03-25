Зеленський вручив нагороди спецпризначенцям СБУ

Глава держави відзначив представників спецслужби у День СБУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив представників Служби безпеки державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський наголосив, що час великої війни Служба безпеки України стала бойовою та надзвичайно сильною спецслужбою – однією із взірцевих спецслужб Європи та світу. «Ми всі радіємо вашим дипстрайкам на території ворога, і особливо результатам проти російської нафтової галузі – це те, що додає хорошого настрою всій Україні. Ваша бойова робота на фронті така, що ми можемо нею тільки пишатися», – каже він.

Глава держави підкреслив, що в усіх найбільш гарячих точках фронту СБУ проявила себе достойно. «Я дякую вам за операції в Чорному морі – і для захисту від російських військових кораблів, і проти путінського мосту. Дякую за «Павутину», яка увійшла в глобальну історію спеціальних операцій. І окремо хочу відзначити вашу роботу для протидії російським диверсіям тут, в українському тилу», – зазначив президент.

Нагадаємо, 25 березня День Служби безпеки України. Це професійне свято, яке вшановує всіх співробітників і ветеранів СБУ за їхній внесок у забезпечення державної безпеки та захист інтересів. У цей день українці висловлюють вдячність тим, хто працює для захисту країни від зовнішніх і внутрішніх загроз. «Главком» розповідає про історію свята, його значення та пропонує варіанти привітань у прозі й листівках.

Зауважимо, що починаючи з 24 лютого 2022 року бійці СБУ вразили на фронті понад дві тис. танків, понад 4,5 тис. артилерійських систем, більше 700 засобів протиповітряної оборони. За минулий рік Служба Безпеки України провела десятки унікальних спецоперацій.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з професійним святом.