На фронт? Зеленський запропонував альтернативу депутатам, що хочуть скласти мандат

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський пропокоментував «втому» депутатів Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт. Про це він повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«З перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт. Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід», – наголосив президент.

Зеленський також зауважив, що існує і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Водночас він переконаний, що організувати їх під час війни неможливо. За словами глави України, робота парламенту нині викликає різні оцінки та має багато причин для критики, однак ситуацію необхідно виправляти.

«Щодо опозиційних голосів: на жаль, опозиціонери не додають своїх голосів за ті чи інші важливі законопроєкти – чи то законодавчий запит від МВФ для фінансової підтримки, чи то для розблокування €90 млрд, чи то законопроєекти, які необхідні для євроінтеграції. Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати, щоб демонструвати єдність, про яку так часто говорять. Але крім слів, треба демонструвати її в діях. Тому тут треба збиратися. Я буду говорити з керівником монобільшості. Треба зібратися із силами і прийняти для себе рішення», – додав Зеленський.

Президент підсумував: «Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті».

Нагадаємо, в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Обережно, вас не знімають! Військових ТЦК, які «забувають» увімкнути камеру, судять: перші вироки».

