Другий день переговорів у США: Зеленський розповів про важливі зрушення

Попри загострення ситуації на Близькому Сході, Вашингтон продовжує підтримувати прагнення Києва до справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський назвав перші результати зустрічі американської та української переговорних команд у США. За його словами, «є сигнали, що можливе продовження обмінів». Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 22 березня.

Президент повідомив, що переговорна група України провела другий день зустрічей у США. Після повернення делегації в Україну планують «детально обговорити всі аспекти зустрічей, які поки що телефоном безпечно не можна обговорити».

Він також повідомив, що «є сигнали, що можливе продовження обмінів», і це «було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює».

Зеленський також визнав, що увага американської сторони в цей час зосереджена передусім на ситуації навколо Ірану й регіону Близького Сходу.

«Але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі […] Загалом же ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну», – сказав президент.

Нагадаємо, у Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня повідомив, що українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», – зазначив український президент.