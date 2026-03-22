Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Другий день переговорів у США: Зеленський розповів про важливі зрушення

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Офіс президента

Попри загострення ситуації на Близькому Сході, Вашингтон продовжує підтримувати прагнення Києва до справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський назвав перші результати зустрічі американської та української переговорних команд у США. За його словами, «є сигнали, що можливе продовження обмінів». Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 22 березня.

Президент повідомив, що переговорна група України провела другий день зустрічей у США. Після повернення делегації в Україну планують «детально обговорити всі аспекти зустрічей, які поки що телефоном безпечно не можна обговорити».

Він також повідомив, що «є сигнали, що можливе продовження обмінів», і це «було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює».

Зеленський також визнав, що увага американської сторони в цей час зосереджена передусім на ситуації навколо Ірану й регіону Близького Сходу.

«Але й цю війну Росії проти України треба завершувати. Це сприймається однаково всіма у світі […]  Загалом же ситуація залишається доволі прозорою: Путін війну закінчувати не хоче. Але головне, що бажає світ. Ми всі разом повинні робити все можливе і будемо й надалі робити все можливе, щоб закінчити цю війну», – сказав президент.

Нагадаємо, у Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф.

Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в суботу, 21 березня повідомив, що українська та американська сторони продовжать спілкування в неділю, 22 березня.

«Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни та наскільки вони готові робити це чесно та достойно», – зазначив український президент.

Читайте також:

Теги: Стів Віткофф Вашингтон президент Володимир Зеленський путін дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua