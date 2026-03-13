Понад 10 країн звернулися до України по допомогу із захистом від «шахедів»

Зеленський: Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам»

Президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». Про це він зауважив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, передає «Главком».

«Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон.

До слова, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія може допомагати Ірану у застосуванні ударних безпілотників під час атак на Близькому Сході.

За словами Гілі, за деякими тактичними рішеннями Ірану у використанні дронів може стояти Кремль. «Я думаю, нікого не здивує, що за деякими тактичними діями Ірану, а можливо й за частиною його озброєнь, стоїть невидима рука Володимира Путіна», – заявив міністр.