Понад 10 країн звернулися до України по допомогу із захистом від «шахедів»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Понад 10 країн звернулися до України по допомогу із захистом від «шахедів»
Президент зробив заяву про досвід України у захисті від дронів
фото: скриншот з відео

Зеленський: Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам»

Президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів». Про це він зауважив на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці, передає «Главком».

«Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії «шахедам» через цю війну, безумовно через ці масовані атаки. Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони», – наголосив президент.

Нагадаємо, 13 березня український президент Володимир Зеленський відвідує Францію. Близько 14:00 Глава держави прибув до Єлисейського палацу. Там його зустрів французький президент Макрон.

До слова, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Росія може допомагати Ірану у застосуванні ударних безпілотників під час атак на Близькому Сході.

За словами Гілі, за деякими тактичними рішеннями Ірану у використанні дронів може стояти Кремль. «Я думаю, нікого не здивує, що за деякими тактичними діями Ірану, а можливо й за частиною його озброєнь, стоїть невидима рука Володимира Путіна», – заявив міністр.

Теги: Володимир Зеленський безпілотник

