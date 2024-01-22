Посол Великої Британії пояснив, чи може Україна атакувати РФ британською зброєю

Після підписання безпекового договору Британії з Україною постачання зброї стало обов'язком

Британія готова до того, що її зброя буде складовою поразки Росії. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» розповів посол Британії в Україні Мартін Гарріс.

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«Звичайно, ми постачаємо і постачали зброю Україні. Я пишаюся тим, що Британія була першою європейською країною, яка постачала летальну зброю Україні – це були антитанкові ракети нового покоління. Потім бойові танки, потім далекобійні ракети», – зауважив дипломат.

Дипломат додав, що після підписання безпекового договору з Україною постачання зброї буде вже не тільки політикою, а обов'язком.

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Водночас Гарріс наголосив, що зараз застосування британської зброї більш орієнтоване на окуповані території – перш за все на Крим.

На уточнення, що Гарріс не заперечив можливість використовувати зброю Британії на території Росії, посол відповів, що це «перш за все, стратегія України».

«Це не стратегія Великої Британії, не стратегія інших партнерів. Це Україна, яка має створити стратегію (застосування зброї – «Главком») для перемоги», – зауважив дипломат.

Гарріс також зазначив, що тогорічні події на Чорному морі стали справжньою перемогою України, яка мала геостратегічний і економічний ефект.

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Нагадаємо, міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Європейський союз має переконатися, що Україна може захищатись, а для цього необхідно збільшити допомогу.

До слова, Франція готується передати Збройним силам України близько 40 далекобійних ракет SCALP, кілька сотень бомб, а також самохідні артилерійські установки (САУ) Caeser.