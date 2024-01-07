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Українські бійці знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські бійці знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки
Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено
фото з відкритих джерел

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення противника

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку. Відео процесу оприлюднено на офіційному каналі ССО.

«За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності», – розповів оператор «Флай».

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців.

«На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Однак наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат», – ідеться у повідомленні.

Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено.

Раніше відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України. 

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Теги: окупанти війна наступ

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