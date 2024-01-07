Українські бійці знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки

Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення противника

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку. Відео процесу оприлюднено на офіційному каналі ССО.

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«За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності», – розповів оператор «Флай».

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Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців.

«На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Однак наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат», – ідеться у повідомленні.

Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено.

Раніше відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України.