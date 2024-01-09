Обстріл Києва: Під час демонтажу завалів рятувальники виявили ще одного загиблого

Російські ракети 29 грудня вбили у Києві 33 людини

Кількість жертв унаслідок російської атаки по Києву 29 грудня зросла до 33 людей. Це підтвердила проведена звірка поліції. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

«Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції. Тож станом на цю хвилину, російські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.