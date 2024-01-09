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Обстріл Києва: Під час демонтажу завалів рятувальники виявили ще одного загиблого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Києва: Під час демонтажу завалів рятувальники виявили ще одного загиблого
29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами
фото: ДСНС

Російські ракети 29 грудня вбили у Києві 33 людини

Кількість жертв унаслідок російської атаки по Києву 29 грудня зросла до 33 людей. Це підтвердила проведена звірка поліції. Про це  повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Під час розбору завалів рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

«Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці данні підтвердила проведена звірка національної поліції. Тож станом на цю хвилину, російські  ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. 

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

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Теги: обстріл війна Київ

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