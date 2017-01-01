Засідання комісії Україна-НАТО заплановано на середину грудня

Точна дата та теми дебатів засідання поки що не визначені

Проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів відбудеться до кінця 2017 року. Про це в коментарі УНН повідомив офіційний представник НАТО. «Ми проводимо зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні послів регулярно. Очікуємо провести наступну зустріч до кінця поточного року», - зазначили в НАТО. Раніше в представництві



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Точна дата та теми дебатів засідання поки що не визначені

Проведення засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів відбудеться до кінця 2017 року. Про це в коментарі УНН повідомив офіційний представник НАТО.

«Ми проводимо зустрічі Комісії Україна-НАТО на рівні послів регулярно. Очікуємо провести наступну зустріч до кінця поточного року», - зазначили в НАТО.

Раніше в представництві НАТО в Україні повідомили, що відповідна зустріч планується на середину грудня поточного року.

«Як сказав голова представництва НАТО, вона планується на рівні послів на 14 грудня», - повідомили УНН в представництві, посилаючись на заяву глави місії України при НАТО Вадима Пристайка.

Остаточний час та теми дебатів поки не визначені, повідомили в представництві.

Як повідомляв «Главком», 27 жовтня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не може підтримати інтеграційні прагнення України, тому вона наклала вето на скликання комісії Україна-НАТО в грудні. Проте, офіційний представник Альянсу, заявив, в НАТО не мали планів провести у грудні засідання комісії Україна-НАТО.