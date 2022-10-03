Застосування ядерної зброї РФ: ексглава ЦРУ назвав можливу реакцію НАТО

Петреус: «Путін програє… навіть завуальовані ядерні загрози не зможуть вивести його з цієї ситуації»

Погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї в Україні слід сприймати серйозно. Про це заявив колишній генеральний директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю американському телеканалу ABC.

Він підкреслив, що не обговорював з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном можливу реакцію Білого дому на ядерний удар Росії, але припустив, якою може бути реакція США і НАТО. «Просто для того, щоб дати вам гіпотетичну точку зору: ми відповімо, очоливши колективні зусилля НАТО, які знищать усі звичайні російські сили, які ми можемо бачити та ідентифікувати на полі бою в Україні та Криму, і кожен корабель у Чорному морі», - сказав Петреус.

Колишній глава ЦРУ погодився з реплікою телеведучого про те, що поширення радіації на територію країн НАТО після ймовірного застосування Росією ядерної зброї можна розцінювати як напад на країну, яка входить до складу Північноатлантичних пасічників. «Це не може залишитися без відповіді», – сказав Петреус, додавши, що вважає, що США і НАТО уникнуть ядерної ескалації.

Петреус вважає, що навіть застосування Путіним ядерної зброї в Україні не змінить ситуацію на полі бою. За його словами, спроба анексії української території є «відчайдушним» кроком Путіна. «Він програє, і реальність на полі бою, з якою він стикається, на мій погляд, незворотня. Ніяка мобілізація або анексія, навіть завуальовані ядерні загрози не зможуть вивести його з цієї ситуації», – сказав колишній директор ЦРУ.

За словами Петреуса, за останні сім місяців Україна мобілізувала, оснастила, навчила і організувала свою армію «незрівнянно краще, ніж Росія», внаслідок чого українські збройні сили зараз «більші і набагато ефективніші», ніж російські.

«На даний момент немає нічого, що він (Путін. - Ред.) може з цим впоратися. Поразки на полі бою триватимуть. Питання лише в тому, коли ми почнемо бачити не капітуляцію окремих солдатів і частин, а розпад більших з'єднань. Я думаю, що він наближається», – передбачив Девід Петреус.

«Путін вважає, що він може «постраждати» від Європи, як це зробила Росія з Наполеоном і нацистами, але я не думаю, що у нього все вийде. Європа чекає складної зими, поставки газу скоротяться, але вона зможе це подолати і не відмовиться підтримати Україну», – додав Петреус.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов вважає, що фінал російського диктатора Володимир Путіна вже визначений, у нього немає майбутнього, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.