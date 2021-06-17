День «замінувань» у Києві: закрито ще одну станцію метро

Надійшло анонімне повідомлення про замінування третьої станції столичного метрополітену

Станцію метро «Золоті ворота» та пересадочний вузол оглянуто. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Станція працює у звичайному режимі.

Тепер станція «Палац спорту» та пересадочний вузол закриті на вхід та вихід у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування.

Нагадаємо, 17 червня близько 11 години надійшло повідомлення про мінування станції «Хрещатик».

Крім того, було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Наразі Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

На станції «Хрещатик» теж не виявлено вибухонебезпечних предметів.

Згодом надійшло повідомлення про замінування станції «Золоті ворота».

Нагадаємо, 15 червня у Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі.

Столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку за неправдивий виклик про замінування квартири житлового будинку.

Раніше Деснянська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 32-річному киянину, який зробив хибне повідомлення про замінування Північного мосту.