Заступник міністра закордонних справ підтримує ідею російськомовного каналу



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Перший заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль

Зеркаль навела приклад своїх друзів в Іспанії, які дивляться російські телеканали, а з українських їм доступний тільки NewsОne

Створення міжнародного російськомовного каналу для просування позиції України в світі може бути доцільним, оскільки у російськомовного співтовариства поза Україною є запит на інформацію з альтернативного джерела.

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловила перший заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

«Частина російськомовного населення (Україна - ред.) дійсно досі ностальгує за російськомовними каналами і тією кількістю інформації, яку вони отримували з російських медіа. Не можу сказати, що я є прихильником російськомовних каналів і можливості розвитку цього напряму в Україні - але водночас розумію, що може бути запит на альтернативну інформацію в російськомовній спільноті, яке живе поза Україною», - сказала Зеркаль.

Вона навела приклад своїх друзів в Іспанії, які дивляться російські телеканали, а з українських їм доступний тільки NewsОne.

«Так що вони фактично отримують одну і ту ж інформацію - як з джерела, який вважається українським, так і з російських каналів. Іншого джерела інформації у них немає. Я там була якраз після виборів - і, по-перше, була вражена кількістю присутності пана Медведчука в ефірі. А по-друге, тим, що є тільки одна точка зору. І вона транслюється нон-стоп - водночас ніяк не відбиваючи того, що відбувається в Україні», - сказала Зеркаль.

Як повідомлялося, раніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про необхідність створення міжнародного російськомовного телеканалу для посилення позицій України в інформаційній війні.

Нагадаємо, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко поставив під сумнів необхідність запровадження російськомовного каналу.