НАТО готується до двох сценаріїв дій Росії в Україні: подробиці

Перший сценарій передбачає безпосередню агресію, ескалацію ситуації

Північноатлантичний альянс готовий до двох сценаріїв дій Росії в Україні – безпосереднього нападу і довгострокових гібридних дій. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сеньк в ефірі TVP.info.

Заступник глави МЗС Польщі розповів, що перший сценарій передбачає безпосередню агресію, ескалацію ситуації.

«Другий, тривалий варіант не передбачає негайної ескалації, а здійснення гібридних дій», — наголосив заступник міністра.

Це також може бути дестабілізація у кібер- чи інформаційному просторі, що погіршуватиме ситуацію в Україні й усьому регіоні.

Заступник міністра також зазначив, що існує і третій варіант — деескалація ситуації. Однак поки що немає ознак реалізації цього сценарію.

Заступник глави МЗС Польщі переконаний, що спрямування додаткових підрозділів американських військ до Польщі, Румунії та Німеччини свідчить про те, що Північноатлантичний альянс готовий здійснювати конкретні кроки, реагуючи на порушення Росією міжнародного права.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

Читайте також: